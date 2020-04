Este lunes se reanudan las clases a distancia en todo el país: SEP

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Abril 19, 2020.-Este lunes se reanudan las clases a distancia.-El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma realizó un video exhortando a los maestros, maestras a reafirmar su compromiso para atender a sus alumnos y reanudar las clases a distancia tras acatar las medidas sanitarias por coronavirus.



Señaló que el ciclo escolar se ve a rescatar, y se realizará un ajuste al calendario de clases, los cuales debido tras la pandemia se perdieron seis semanas de clases por lo que se ajustaría hasta el mes de julio con clases virtuales.



Refirió que a través del programa ’Aprende en Casa’, se podrá dar la distribución de las clases por medio de la televisión, radio y libros que tienen los menores en casa.



Indicó que desde este lunes se retomarán las clases a distancias por lo que junio se dará un regreso a clases para que en julio se realicen las evaluaciones y se presenten calificaciones.



Esteban Moctezuma aclaró que el sector educativo no se encuentra paralizado y se tomarán todos los elementos posibles para que el mayor número de estudiantes no se vean afectados y se puedan incorporar a clases.



Señaló que con el apoyo de los padres de familia y los maestros se logrará que las clases no pierdan por la pandemia durante la contingencia por coronavirus.



Indicó que por el momento se encuentran en periodo de vacaciones y reanudarán clases virtuales el próximo lunes 20 de abril, sin embargo, no garantiza que en próximas semanas puedan regresar a las aulas, todo dependerá de la evolución del coronavirus en México.



Señaló que el objetivo principal es cumplir con el aprendizaje de los miles de estudiantes en el país, de acuerdo con el periodo que se estaba cursando así como la calendarización que se venía estableciendo.

Fuente: El Dictamen