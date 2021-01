Este martes llegarán vacunas contra Covid 19 a Guerrero: HAF

*Transparente, la recontratación de personal de salud: Bety Vélez

* Walton y sus sueños guajiros



Buena noticia para el estado el anuncio del gobernador Héctor Astudillo Flores, acerca de que este martes llega el primer lote de vacunas contra el Covid-19.

Y será el miércoles cuando iniciará la aplicación a quienes están en primera línea de atención, como son médicos y enfermeras, en los hospitales que han sido seleccionados.

Ojalá que las vacunas que envía el gobierno federal sean las suficientes como para reducir rotundamente la infección en el personal de salud guerrerense, y también impacte en la población que será atendida.

Porque esa medida y las acciones del cuidado reducirán los contagios y fallecimientos disparados después de las reuniones familiares de fin de año.

Para estos días el número de defunciones por Covid 19 es de 15.3, el doble de noviembre, cuya cantidad era de 7.5, y las hospitalizaciones han subido al 50 por ciento, con 322 internados y 55 en estado crítico.

La suma de infectados ha llegado a 27 mil casos y defunciones a la cantidad de 2 mil 776, se acuerdo a datos del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos Soberanis.

Y ya que hablamos de SALUD, hay que mencionar que Beatriz Vélez Núñez, secretaria general de la Sección 36 del SNTSA, afirmó que el proceso de recontratación y basificación de trabajadores de distintos programas, incluido el Instituto de Salud para el Bienestar, será transparente y apegado a las Condiciones Generales de Trabajo.

Es decir, resulta ocioso que se movilicen en marchas por las calles de Chilpancingo para presionar por lo que se hará de manera legal.

Vélez Núñez mencionó que hay quienes desde Morena están manipulando a los trabajadores de contrato para golpear al sindicato de Salud, cuando no hay razón para marchar.

La líder sindical explicó que en el estado hay 5 mil trabajadores de contrato de diversos programas, y un grupo de ellos está pidiendo basificación, pero sin que el sindicato intervenga, cosa que resulta imposible de realizar, porque las Condiciones Generales de Trabajo establecen que una vez que se libere una base, el 50 por ciento es para el Sindicato y 50 por ciento para la autoridad.

Por lo tanto, hacer algo distinto sería violatorio de la ley, pero eso no les importa a los diputados de Morena que están causando este revuelo con las personas inconformes.

Habrá que mencionar que hay personajes del partido oficial que han intentado una y otra vez arrebatar el liderazgo de Bety Vélez, pero no han podido porque no cuentan con el arraigo en la base trabajadora, y les resulta frustrante que ella siga al frente de esta titularidad.

El compromiso de la dirigente sindical –dijo– es seguir transparentando el proceso de recontratación y en su momento de basificación, con base en las Condiciones Generales de Trabajo.

Aseguró que solo debe intervenir la autoridad y el sindicato, ’pero no personas que sólo buscan intereses políticos sin importarles generar confusión y utilizar de mala fe al personal de contrato.’

MIENTRAS SIGUE la guerra sucia entre Morenistas, Walton quiere pescar en las aguas sucias del rio revuelto, al insistir que él ganó las encuestas de su partido, y que lo puede demostrar.

Eso después de que señaló que va a recorrer el estado para que la gente le diga lo quiere escuchar: que él debe ser el candidato.

Sin duda que Walton se encuentra en un profundo sueño guajiro, pues de haber ganado las encuestas sería el candidato de Morena, por lo tanto sus dichos no son más que eso.

Veremos si de los sueños pasa a berrinches para que lo hagan candidato en un partido donde la mayoría no lo acepta y de traidor no lo bajan.