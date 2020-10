Este proyecto mexicano transforma botellas de vidrio en piezas de joyería

www.guerrerohabla.com



En México, las personas cada vez más optan por tener un estilo de vida sustentable con el fin de minimizar el impacto ambiental que causa nuestra existencia sobre el planeta.



¿Cómo? A través de acciones que logren tanto un cambio personal como global como el reciclaje. Y sí existe el reciclaje de ciertos residuos, pero, ¿qué pasa con el vidrio?



José Luis Pérez, director de la Asociación Civil ‘Cerrando el Ciclo’, se dio cuenta que nadie hacía nada con el residuo de botellas de vidrio, por lo que pensó que se debía hacer algo para cambiar esa problemática, y así fue como surgió este proyecto mexicano.

’Cerrando el Ciclo’ surge en 2014 con la finalidad de cerrar el ciclo de vida de los productos posconsumo. Al principio comenzaron a trabajar con residuos como lonas, llantas, aluminio, etc., pero se dieron cuenta que la gente no sabe darle un destino final adecuado, por lo que se dedicaron y enfocaron a trabajar en algo que hiciera una diferencia para que la gente lo acopiara, y en este caso fue el vidrio.



Este proyecto ambiental mexicano especializado en el reciclaje de botellas de vidrio donadas por la comunidad o restaurantes, se dedica a capacitar a mujeres para que se conviertan en todas unas artesanas del reciclaje, como son nombradas.

Las mujeres se dedican a crear diversos objetos como vasos, floreros, botaneros, porta velas, cuadros, mesas, lámparas, es decir, artículos utilitarios y decorativos, pero también hacen piezas joyería.



Para realizar las piezas de joyería, buscan botellas de vidrio en gamas de colores verdes, azules, ámbar, negros y transparentes.



El vidrio se corta, se pulveriza y se convierte en joyería.



También, se usan botellas de perfumes de colores rojas, amarillas, rosas, etc. y ese color también se usa para personalizar las piezas.



En cuanto al armado de la pieza final, hicieron una alianza con una empresa en Taxco, Guerrero, que se encarga de fabricar la plata de las piezas. Posteriormente ellos se encargan del armado.



Empleo para mujeres mexicanas



"Nosotros tenemos tres formas de apoyo a las mujeres. Una es con una capacitación llamada ‘emprendedoras del reciclaje’ y algunos donantes que nos dan becas para ellas. Después se les dan herramientas para que ellas puedan seguir reciclando desde su casa y a partir de eso generar un emprendimiento.



La segunda es que ellas producen y definen el costo de sus propias piezas y se ponen a la venta.



El tercer nivel es que a las chicas que capacitamos se vuelven parte de nuestro staff dependiendo la habilidad", comenta José Luis a RSVP Online.



¿Quién decide los diseños de las piezas?



"Nosotros les enseñamos a las mujeres la técnica de pigmentos, temperatura, etc., pero ya cada quien empieza a jugar con sus propios diseños, colores e incluso hasta le ponen nombre a los modelos", menciona Jose Luis.



También están Julia Novelo y Leticia Palacios, quienes a veces dan la idea principal y después las chicas lo trabajan. Básicamente las joyas se diseñan bajo la mente creativa de las chicas junto a las diseñadoras.



Otra de las cosas valiosas de este proyecto es que se manejan dos vertientes en joyería, una es llamada ’Live’, que consiste en piezas únicas debido a que el vidrio al fundirse toma diferentes formas y colores, y la otra es ‘Premium’, en la que primero se hace una placa gruesa que se rebana, se pule y se trabaja. De ella pueden salir piezas parecidas, pero no iguales, es decir, todas son piezas únicas.







¿En dónde encontrar las piezas?





’Cerrando el Ciclo’ estrenará tienda física el próximo 15 de octubre en la Colonia Roma, con el fin de que más gente conozca el trabajo de las mujeres artesanas y, por supuesto, de todo el proceso de reciclaje que requiere una botella de vidrio.



’Estamos muy emocionados porque la tienda se abrirá a partir el 15 de octubre en Coahuila 189 en la Colonia Roma, Ciudad de México. Queremos que sea un espacio donde la gente pueda ver todas las posibilidades que tiene un residuo si lo sabemos aprovechar, en este caso el vidrio,’, finaliza el director.



En la tienda podrás encontrar todos los productos de las manos artesanas con un costo desde $15 pesos y joyería sustentable desde $80 pesos mexicanos.



Si quieres conocer más del proyecto, entra a su sitio web para poner tu granito de arena y minimizar el impacto ambiental.