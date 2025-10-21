Este espacio es del municipio, pero en realidad es de ustedes, no se los vamos a quitar: Nazario Gutiérrez Martínez

El Gobierno municipal de Texcoco firmó el convenio de comodato con productores y comerciantes de mercado de las vías, con lo que se da certeza durante la presente administración para que este sector cuente con un espacio para ejercer su actividad comercial y promover el consumo local.



Durante la firma de este acuerdo, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, junto con la Síndica municipal Liliana Jazmín Rivera Martínez, la titular de la Consejería del Jurídica Magdalena Moreno Vega, el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, así como el presidente honorario de la mesa directiva de esta plaza Filiberto Sánchez Meraz, el presidente actual José Luis Sánchez, el Secretario Antonio Galán y el Secretario Tesorero Adrián Flores Sánchez; también asistieron directores de las diferentes áreas del gobierno municipal.



Los comerciantes recordaron como desde hace más de 20 años les asignaron este lugar para la venta de sus productos, luego de un proceso de reubicación, impulsado por el presidente en turno, Higinio Martínez Miranda, por lo que 20 años después agradecieron al presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez por la firma de este convenio que hoy les permite comercializar sus productos.



En su turno la titular del Jurídico Magdalena Moreno Vega, tras agradecer el recibimiento, les dijo: ’el día de hoy vamos a llevar a cabo la firma del convenio de comodato, que es el uso goce y disfrute de este espacio de 750 m que son 15 de ancho por 50 de largo para 54 comerciantes productores del campo, este tiene como finalidad realizar actividades comerciales de la venta de flores diversas entre otros productos’, les dijo.



Al tomar la palabra el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrrez Martínez, afirmó que este espacio es un lugar en donde padres y madres de familia velan por su bienestar, ’Cada negocito de ustedes es un espacio que da de comer a la familia y quiero agradecerles mucho que han conservado este lugar’, les dijo el alcalde.



Por ello les dijo que: ’su trabajito es sagrado para nosotros, su negocio su empresa es sagrado, aquí la gente viene a comprar por mayoreo y ustedes los atienden con gusto’, les dijo comprometiéndose a salvaguardar este espacio para que ellos ejerzan el comercio.



’Este espacio es del municipio, pero en realidad es de ustedes, no se los vamos a quitar, por ello se debe de estar refrendado el convenio de comodato, porque los espacios municipales no los podemos enajenar’, les dijo Gutiérrez Martínez.



’Aquí no viene solo el presidente, viene su amigo’. Les dijo extendiéndoles la mano, al tiempo que les dijo que desde el gobierno municipal se está trabajando para el embellecimiento de Texcoco.



’Tenemos una oportunidad hoy como presidente municipal, estamos embelleciendo nuestro Texcoco, el Texcoco de ustedes de nuestros padres y ahora el Texcoco que estamos dejando bonito embelleciendo es de nuestros hijos’, les dijo invitándolos a disfrutar de este municipio.



Para al final realizar la firma del convenio de comodato la realizaron por primera vez las autoridades municipales, la mesa directiva y todos los comerciantes a invitación del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, indicando que estará vigente del 20 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2027.