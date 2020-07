Estela Rubio protectora de secuestradores intenta candidatura de Morena por Ixmiquilpan.

María Estela Rubío Martínez, quien en 2010 era la coordinadora de la fracción diputados locales del PRD en la LX legislatura local pese a su negro historial de proteger secuestradores desde su curul, ahora quiere ser candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan.



El 15 de abril de 2010,más de 200 campesinos de la comunidad de Yolotepec, perteneciente al municipio de Santiago de Anaya, encabezados por el perredista Cuauhtémoc Fernández Hernández quien al igual que Rubío era integrante de la Unidad de Fuerza Independiente y Campesina (UFIC) de Isidro Pedraza Chávez - quien en 2006 y 2012 hizo contracampaña en Hidalgo contra López Obrador- irrumpieron de manera sorpresiva en la sesión del Congreso del estado, donde lesionaron a 15 personas, entre ellos cinco diputados y personal administrativo.

Sacaron por medio de golpes al legislador Reyes Vargas Paredes, a quien pretendieron llevarse a su comunidad para lincharlo.Por fortuna fue rescatado por la Policía Estatal. En el operativo fueron detenidos 60 personas.

Pese al intento de secuestro y a las lesiones que recibieron legisladores y hasta periodistas, en diciembre de ese año, en su calidad de la Mesa Directiva de la LX legislatura local, Estela Rubio subió a tribuna y exigió el perdón legal a los delincuentes quienes se encontraban en proceso penal.

Según crónicas periodísticas de la época, como el semanario Ruta, ella justificó que lo hacía a título personal.

De acuerdo a lo que declaró a varios medios de información, se contradijo al decir que había recibido dicha petición de un político "que no es mujer sino hombre".

De inmediato empezó a trascender el nombre de Isidro Pedraza Chávez, mentor de Estela Rubio y de Cuauhtémoc Fernández, quien instigó a los campesinos.

La influencia de Isidro sobre la ex legislatura, quien recriminó a sus compañeros no sumarse a la exigencia del perdón legal a los agresores sigue vigente por lo que se considera que es un títere que quiere la alcaldía para meter de aviadores a recomendados de Isidro Pedraza calificado junto con José Guadarrama como traidores a López Obrador.

No obstante, Estela Rubio junto con su cuñado Juan Ortiz - abogado de la UFIC acusado de defraudador-realiza reuniones en comunidades de Ixmiquilpan bajo el engaño de que es la candidata de Morena pese a que grandes sectores de ese partido la rechazan por su parentezco con Juan Ortiz Simón y su servilismo a Isidro Pedraza acusado por diversas comunidades de haberlos defraudado con la gestión de recursos públicos.