Esterilizará Iztapalapa a 20 mil perros y gatos: Clara Brugada

La Alcaldía Iztapalapa inició las jornadas de esterilización gratuita de perros y gatos de 2021, cuya meta es atender por lo menos a 20 mil canes y felinos y garantizarles el ejercicio de su derecho constitucional a una vida saludable y digna, así como controlar su reproducción, lo que evitará que en el futuro sean arrojados a la calle y afecten la salud propia y de toda la población, informó la alcaldesa Clara Brugada Molina.



Señaló que la colaboración de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, en estas jornadas, en las que envía médicos veterinarios para realizar las intervenciones quirúrgicas y también algunos materiales y medicamentos que ayudan a atender con calidad a los animales que son llevados a la esterilización.



Destacó que en 2021 se instalarán cada día siete módulos de esterilización en igual número de colonias de la demarcación. Los kioscos serán itinerantes, con el propósito de cubrir todas las zonas de Iztapalapa, a fin de que cada animal tenga derecho a una esterilización gratuita, al tiempo que se ayuda a la economía familiar.



Destacó que la Constitución de la Ciudad de México, que tiene cuatro años en vigor, es de las más avanzadas en el país y de las primeras del mundo en reconocer a los animales como seres sintientes y su derecho a un trato digno, cuya vida e integridad debe ser respetada por todas las personas como un deber ético y jurídico.



Al gobierno de la Ciudad de México y a las alcaldías, enfatizó, corresponde garantizar protección, bienestar, respeto, trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y una tutela responsable. La capital del país es la única entidad ’que tiene una ley que los protege de esta manera, así que nos toca generar las condiciones para que los animales tengan una vida digna’.



Subrayó que debido a las convicciones de cuidado a todos los seres vivos, a la gran cantidad de perros y gatos que habitan en Iztapalapa y a las disposiciones legales, la Primera Alcaldía de Iztapalapa mantiene un programa de esterilización gratuita para controlar la población de estas especies en la demarcación y en breve se hará una jornada de adopción para buscar un hogar a los que han sido rescatados de las calles.



La alcaldesa recordó que hay cerca de 2 millones de personas residentes en esta demarcación, la más poblada del país, y se estima que hay aproximadamente un millón de perros y gatos, por lo que su atención es prioritaria. ’Todos los habitantes de Iztapalapa somos merecedores de derechos y tenemos la responsabilidad de velar por todas y todos por igual. Los animales también son habitantes de Iztapalapa y tienen derechos’.



Durante el arranque de las jornadas, transmitido por redes sociales desde el Deportivo La Purísima, Clara Brugada expresó su reconocimiento a los tutores responsables que llevan a sus animales de compañía a esterilizar. Destacó que se debe llevar tanto a machos como a hembras, pues hasta ahora éstas son mayoría, pero el control natal se logra al atender a ambos.



La vocal de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, Cecilia Vega León, expresó su beneplácito por el inicio de las jornadas diarias de esterilización en Iztapalapa, las cuales adquieren mayor importancia al considerar que desde hace muchos años ya no hay suficientes casas donde quieran a los perros y los gatos, por lo que evitar que nazcan es en en este momento la única manera para que los que ya están aquí vivan bien.



Destacó el interés de la alcaldesa Clara Brugada por los animales. ’No hay en esta Ciudad de México y, desgraciadamente, tampoco en el resto del país, una persona de su calidad que realmente esté comprometida en ayudar a los animales, en su bienestar y también en el bienestar de los ciudadanos’.



Ratificó el compromiso de la Fundación que representa para apoyar con médicos y lo que sea posible a estas acciones en las que se ha esterilizado a millones de canes y felinos en distintas localidades y felicitó a quienes llevan a sus animales de compañía a que se les aplique el procedimiento quirúrgico, pues se corrobora que son tutores responsables.



En tanto, el director general de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, Carlos Fernando Esquivel Lacroix, informó que Iztapalapa es el primer lugar de la capital en acciones de beneficio a los animales de compañía, que es el término con el que se debe llamar a quienes antes se les conocía como mascotas, es decir, amuletos para la buena suerte, pero en realidad se trata de seres que van más allá de ser un talismán, pues son parte de las familias.



También resaltó que quienes tienen un animal de compañía no deben ser llamados dueños sino tutores y ser responsables del bienestar de sus perros, gatos o del ejemplar de la especie que los acompañe y de garantizar la buena convivencia entre los animales no humanos y los humanos.



En este sentido, hizo un llamado a los tutores a inscribir a perros, gatos y otras especies domésticas en el Registro Único Digital para Animales de Compañía de la Ciudad de México (RUAC) y credencializarlos, lo cual les dará diversos beneficios y permitirá una mejor calidad de vida para todos ellos y una mejor relación con los seres humanos.



Finalmente, reconoció la labor de la alcaldesa Clara Brugada y de la colaboración de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, pues con acciones coordinadas entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos se han obtenido logros como que México esté reconocido como país libre de rabia, pues desde hace 15 años no se detecta caso alguno de esta enfermedad en humanos y sólo se ha identificado en algunas especies silvestres.