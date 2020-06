Estima Astudillo Flores reinicio de actividades del Sector Público, Social y Privado para el 1 de julio

Mediante un enlace en vivo, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que se aplaza quince días más las jornadas Quédate en Casa y Sana Distancia, así como el reforzamiento de acciones preventivas en el sector transporte y la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, social y privado, además de que el uso de cubrebocas será obligatorio en espacios abiertos y cerrados.



Las medidas anunciadas son debido a que a la fecha en Guerrero se tienen registrados 3 mil 325 casos confirmados y 546 defunciones, con 67 municipios positivos, 13 sin contagio y 1 sin contagio ni vecindad. De acuerdo a los datos, Acapulco sigue encabezando la lista con 2 mil 111, lo que representa el 63% y el 51% de las defunciones, es decir 278.



’El semáforo rojo se mantiene en el estado de Guerrero y esto hace que tengamos que tomar medidas que nos colocan en seguirnos cuidando. No estamos nosotros en condiciones de abrir las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado y por eso a partir del día de mañana, estamos firmando este documento que es lo que corresponde a un acuerdo de alcance de acciones’, señaló el gobernador.



En el reporte diario de acciones contra el COVID-19, participaron el titular de las secretarías de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, el Ejecutivo guerrerense explicó los pormenores de la firma de este documento que entrará en vigor el próximo lunes y que oficializa las estrategias que buscan reducir el impacto negativo de este padecimiento.



De acuerdo a estos parámetros, los comercios que no podrán reiniciar incluyen hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, playas, restaurantes, platería, maquiladoras, albercas y balnearios. También centros comerciales, actividades religiosas, industria mezcalera, plazas cívicas, jardines vecinales, parques, polideportivos, unidades deportivas, cines, teatros, museos, auditorios, zoológicos, barberías, estéticas y gimnasios.



En cuanto al transporte público, Astudillo Flores anunció que de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, deberán continuar las medidas de Sana Distancia, estableciendo además filtros sanitarios, con toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial; así como el uso de cubrebocas, sanitización permanente de las unidades de transporte, instalaciones y equipo conforme lo establezca el semáforo federal.



El gobernador destacó que se continúa con el apoyo en los comedores comunitarios, que hasta la fecha suman 78 mil 500 raciones entregadas a las familias que más lo requieren. Informó que se ha mantenido en constante comunicación con los alcaldes de los municipios con vocación turística, en la ruta de estar listos para poder reabrir el próximo primero de julio y adelantó que aunque no se abrirá al cien por ciento, se trabaja para que en quince días se pueda tener una reactivación económica.



El secretario de Salud informó que en las últimas 24 horas, se reportaron 64 nuevos casos de contagios en el estado. Actualmente el Guerrero ocupa el lugar número 11 por el número de casos y mantiene una ocupación hospitalaria del 57%.



En su participación, el jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, explicó que se mantiene un acercamiento con el sector transporte, para ayudar a los trabajadores del volante a través del programa de Apoyo Alimentario, además de promover la concientización sobre la importancia de las medidas preventivas.



Por último, el titular de Sefina, Tulio Pérez Calvo, destacó el trabajo coordinado con la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, para la operación de los comedores comunitarios, así como la participación de los ayuntamientos y algunas organizaciones civiles y eclesiales, quienes se han unido a esta causa.