Estiman 6 mil muertes por COVID, 5 veces menos que las de Neumonía

De acuerdo con las predicciones del Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud Hugo López-Gatell, las muertes por COVID que se darían a lo largo del territorio nacional durante esta temporada de pandemia se estiman en 6 mil defunciones.



Si bien cada una de estas es dolorosa, relativizando la cifra, es hasta 5 veces menor que las muertes que se proyectan por Neumonía y representan el 1% del total de fallecimientos anuales que se dan en el país a causa de distintas enfermedades.

Desmintiendo el maquillaje a las cifras



Si bien se ha explicado que el número de contagiados por COVID-19 se subestima derivado de que es una operación inconmensurable y la estrategia en este momento radica en la disponibilidad de servicios para los pacientes graves por sobre la estimación de infectados totales, en el caso de las defunciones, se registra el 100%.



Lo anterior porque, incluso, las muertes pueden sobreestimarse derivado de que los protocolos de la OMS obligan a que cualquier defunción que comparta síntomas con COVID y no haya sido diagnosticado antes de la muerte, debe considerarse como muerte por Coronavirus.



Las cifras de muertes por Neumonía no se han disparado, al menos no ahora. La información oficial de Inegi ya venía revelando una clara tendencia al alza: