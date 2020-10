PALACIO

Por Mario Díaz



Estiran y estiran la liga



-Crece la pugna Federación-gobernadores aliancistas

-Ninguno cede terreno y no ’dan su brazo a torcer’

-’Tantéllense, tantéllense’ sería una sugerencia



DESDE una perspectiva que pretende ser lo más objetivo posible, tal parece que ni la Presidencia de la República ni la Alianza Federalista están actuando con la cordura necesaria en el conflicto que tiene su origen en la supuesta o real inequitativa distribución de los recursos a las entidades federativas.



Por un lado, el Presidente se niega a dialogar con los diez gobernadores aliancistas y, por el otro, los mandatarios inconformes pretenden presionar al jefe del Ejecutivo con el amague del rompimiento del Pacto Federal, y llevar el caso a los tribunales internacionales con base en los tratados suscritos por nuestro país.



Además de lo que tiene que ver con pesos y centavos, los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas, JAVIER CORRAL y FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se consideran agraviados por la Federación con el asunto del agua que, según ellos, afecta a los productores del campo.



Los gobernadores aliancistas se reunieron con las fuerzas vivas en sus respectivas entidades para exponer los graves problemas económicos que derivarán del recorte presupuestal aprobado para el próximo año.



Bien sea porque el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR intuye tinte político o actos de corrupción o tal vez porque tenga ’otros datos’, lo cierto es que la pugna Federación-Alianza Federalista está tomando otras dimensiones ante la postura aparentemente intransigente de las partes en conflicto.



Desde otra óptica, todo indicaría que el huésped del Palacio Nacional ’está sentado en su macho’ y no quiere dar ’su brazo a torcer’, mientras que los mandatarios disidentes quieren ’echarle montón’ al Presidente y obligarlo a que les incremente el presupuesto aprobado para 2021 bajo el amague de la ruptura del pacto federal. Sin embargo, la postura de AMLO es muy clara: que los gobernadores primero pregunten a los ciudadanos si están dispuestos a dejar el pacto federalista, como debe ser en una democracia.



En respuesta, los gobernadores de Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco y Michoacán realizaron ejercicios de consulta ciudadana presencial y cibernética para recabar opiniones al polémico tema.



De lo que no queda ninguna duda es que el proceso electoral que se avecina tiene mucho que ver en el conflicto de intereses que tiene el gobierno federal con los gobernadores aliancistas. Así como la Cuarta Transformación pretende continuidad en su proyecto de nación, los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León se han declarado abiertamente contrarios a la 4T.



Sin pasar por alto que la unión hace la fuerza, todo hace suponer que los gobernadores de la Alianza Federalista no han sopesado el poder que significa estar al frente del Ejecutivo Federal. Tal vez olvidan (los gobernadores inconformes) que en sus respectivas entidades tienen el control absoluto de ayuntamientos y, en la mayoría de los casos, los congresos locales con todo y lo que ello significa al disponer de los poderes legislativo y judicial.



El impacto financiero a los estados como consecuencia de la reducción del ingreso a nivel federal, indudablemente, obligará a los gobernadores a optimizar los recursos adoptando medidas que permitan reducir el gasto corriente, adaptándose al nuevo presupuesto.

El recorte presupuestario para el estado de Jalisco, según el gobernador ENRIQUE ALFARO, será de 9 mil 200 millones de pesos lo que ocasionará un daño severo en las tareas gubernamentales y programas sociales.



En Tamaulipas, de acuerdo al presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el presupuesto autorizado para 2021 será de 53 mil 216 millones de pesos. En el ejercicio anterior recibió por parte de la Federación 53 mil 361 millones de pesos, lo que significa que la reducción presupuestal será de 145 millones de pesos.



En conclusión, es conveniente que prevalezca la cordura y diálogo entre el gobierno de la 4T y la Alianza Federalista para evitar roces y desgaste innecesarios. ¿Se podrá?



DESDE EL BALCÓN:

I.-De nueva cuenta, con el argumento de proteger la salud, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR acortó su discurso en su visita a Nuevo Laredo, dejando sin respuesta el planteamiento del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA relativo a lo que considera un reparto inequitativo del presupuesto. También no hubo eco en el problema que enfrentan los agricultores tamaulipecos por la falta de agua. Sería conveniente que en futura visita presidencial se evite el acarreo y concentraciones masivas para eliminar el supuesto o real pretexto.



II.-Mal, mal, muy mal que el propio Presidente de la República reconozca en público que existe una diferencia con el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA. También no genera nada positivo que el mandatario estatal panista ninguneé al alcalde aliancista de H. Matamoros, MARIO LÓPEZ, en actos oficiales. Sería prudente y conveniente que el jefe del Ejecutivo tamaulipeco ’le bajara un par de rayitas’ como medida previa a eventual diálogo conciliatorio. Nunca hay que olvidar que lo cortés no quita lo valiente.



III.-Como que las cuentas no cuadran. Según el gobernador de Tamaulipas, la Federación retribuye solo alrededor de 40 mil millones de pesos de 275 mil millones que se generan anualmente; en cambio, el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, afirma que en 2020 y 2021 el recurso entregado y que se entregará a Tamaulipas supera los 53 mil millones de pesos. La pregunta es ¿quién tiene la razón?



Y hasta la próxima.

