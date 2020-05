¿Estirando la liga?

PALACIO

Por Mario Díaz



-AMLO y gobernadores no se ponen de acuerdo

-En controversia por Pacto Fiscal y el semáforo

-Fideicomisos no desaparecerán: Dip. Erasmo Glz.



SIGUEN en “estira y afloja” el gobierno de la Cuarta Transformación y mandatarios estatales de oposición, por divergencias políticas, aunque, eso sí, el detonante es la pandemia provocada por el coronavirus.



Dos temas relevantes mantienen en posiciones encontradas a la 4T, a gobernadores panistas y a titulares de Ejecutivos Estatales en el norte del país: la revisión del Pacto Fiscal y el semáforo de la Secretaría de Salud.

Los gobernantes norteños consideran que no es equitativo el reparto del presupuesto, tomando en cuenta su alta tributación que no es proporcional con los recursos asignados a sus respectivas entidades. También, no están de acuerdo en seguir la directriz del Altiplano para la definición de la apertura de las actividades consideradas como no esenciales.

Por lo pronto, por instrucciones del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá 60 mil millones de pesos entre los estados de la república mexicana para que estén en mejores condiciones de enfrentar la crisis económica, ocasionada por la contingencia sanitaria.

En ese tenor, muy seguramente, se desatará un “traca traca” entre el tlatoani y virreyes aztecas ante las reglas de operación del Fondo de Estabilización para los Estados y la recomendación de no endeudamiento de la cuenta pública.

Es decir, la Federación destinará esos recursos extras a lo presupuestado, pero no permitirá la herencia de deuda o hipoteca de finanzas a los siguientes gobernantes.



LÓPEZ OBRADOR es claro y preciso al señalar que los gobiernos estatales deben presentar planes de austeridad republicana, eliminando gastos superfluos, que generan ahorro y evitan el endeudamiento.



La promesa del jefe de la Nación para revisar la fórmula del Pacto Fiscal con los gobernadores inconformes, podría influir para limar las asperezas económicas, pero condicionada a que no se incremente la deuda pública en las entidades federativas.



En opinión del huésped en el Palacio Nacional, con el pretexto de la pandemia y el uso de sus aparatos políticos, los gobernadores no deben utilizar argumentos justificantes para contratación de créditos, como “el déficit presupuestal por la utilización de recursos para atender la emergencia”, “la crisis del coronavirus” o “el desarrollo de obra pública”.

Respecto al semáforo sanitario que entrará en vigor a partir del lunes, el gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha dejado en claro que la reanudación de actividades será decisión y responsabilidad local. El mandatario argumenta que Tamaulipas aún no está en condiciones de relajar la sana distancia y otras restricciones. No obstante, su postura es considerada como una confrontación directa con el Jefe del Ejecutivo Federal.



Eso de pesos y centavos públicos trae a colación el análisis profundo sobre los fideicomisos que realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador maderense ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.



Se pretende definir el rumbo claro y transparente de los 44 fideicomisos que requieren de recursos públicos, como el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), por citar un ejemplo.



El diputado GONZÁLEZ ROBLEDO le apuesta al diálogo y las propuestas en parlamento para lograr los mejores acuerdos, reiterando que el objetivo no es extinguir los fideicomisos.