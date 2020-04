Esto dijo la mujer policía que fue quemada de la cara por manifestantes

El domingo pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer realizaron una marcha en la Ciudad de México contra la violencia con las mujeres, sin embargo como un acto incrongruente a la lucha varias mujeres realizaron vandalismo y lanzaron dispositivo incendiarios a mujeres policías, quemando en la cara a una mujer policía.



En varios clips se ha visto como encapuchadas lanzaron dispositivos incendiarios en contra de mujeres policías del cuerpo ’Atenea’ e incluso contra otras de las manifestantes presentes, las cuales resultaron heridas.



En Facebook una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha lanzado un contundente post donde asegura conocer los riesgos de su profesión y que en ocasiones teme el no regresar a casa para abrazar a su mamá t demás familia.



’Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres. Las feministas que me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ’lucha’ no me quede marcada la cara’. refiere la agredida. Daniel Serrano | REVOLUCIÓN 3.0

Muchas veces me han preguntado que si no me da miedo ser 'POLICIA' que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo... Publicada por Lüü SJ en Lunes, 9 de marzo de 2020