Estos mochileros están varados en un hostal de Medellín por culpa de la cuarentena

Mauro Aroon es un argentino que comenzó su travesía como viajero hace 5 años. Suramérica ha sido el continente que le abrió el panorama a sus objetivos de libertad. Sin embargo, ese deseo de ser libre se le esfumó de un momento a otro por culpa del coronavirus y esta cuarentena obligatoria.



’Nos encontramos en un hostal en Manila, donde ya nos están diciendo que solo nos podrán hospedar hasta los próximos días. No tenemos dinero y no sabemos qué hacer… ya ajustaremos un mes en esta situación’, comenta Mauro.



La economía de estos extranjeros se remite a su condición de mochileros, donde se vive del día a día en una aventura trazada en un mapa.



’No soy de los que carga tarjeta de crédito o tiene a sus papás que le mandan dinero cuando lo pida. El mochilero tiene que salir a guerrearla’.



Arnaldo Sánchez (Venezuela), Mitzy Maya (México), Alexis Insaurralde (Argentina) y William Rodríguez (Venezuela) son los otros extranjeros que acompañan a Mauro en esta preocupación.



’La dueña del hostal nos dice que pronto debemos irnos… y con toda razón, pero no tenemos a donde ir. Ningún hotel u hostal nos va a recibir’, agrega el argentino.



Ellos aseguran que han pedido ayuda a las embajadas de sus respectivos países, pero no han obtenido respuesta alguna. También le han enviado mensajes a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, pero que tampoco ha habido pronunciamiento.



Aseguran que mantienen todos los cuidados preventivos y solo una persona por día sale a comprar lo necesario para su alimentación. ’Estamos muy tristes y tenemos mucho miedo ante esta situación. Somos nómadas y el solo hecho de estar encerrados produce mucha incertidumbre’.



Los 5 extranjeros esperan que haya una ayuda económica para su sustento en estos días de crisis y que la cuarentena acabe lo más pronto posible.