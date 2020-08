Estos son los 5 destinos más buscados por los mexicanos para volver a viajar

www.guerrerohabla.com



Playa del Carmen, 17 agosto, 2020.-Con la lenta reapertura del sector turístico, los mexicanos han comenzado a buscar diferentes destinos para encontrar dónde podrían pasar sus próximas vacaciones. Aún en la llamada ‘nueva normalidad’, los destinos con playa, no han perdido su atractivo para pasar unos días de relajación.



Un reciente estudio de Booking.com reveló cuáles fueron los destinos más buscados por los viajeros nacionales en su plataforma. El análisis contempló los datos de las últimas dos semanas de julio y comparó la información con el mismo periodo de 2019.



Así llegó a la conclusión que, entre todas las posibilidades para visitar en México, cinco destinos de playa sobresalieron como los lugares que las personas más están buscando.



Con ello, el Caribe mexicano continúa siendo una de las zonas más queridas por los turistas nacionales, puesto que Cancún y Playa del Carmen, se ubicaron en el primero y quinto sitio respectivamente. Quintana Roo desde hace algunas semanas, ya reabrió al turismo e incluso, ha comenzado a permitir el acceso de los vacacionistas a sus paradisíacas playas de arena blanca.



En la segunda posición se ubicó la llamada ‘Perla del Pacífico’, es decir, Mazatlán y su incomparable gastronomía del mar. Las autoridades municipales y estatales del estado de Sinaloa se han dado a la tarea de ubicar algunas zonas de playa que no sea tan concurridas, con el objetivo de promocionarlas como espacios idóneos para vivir unas vacaciones alejadas de las multitudes.



Acapulco, Guerrero, no deja de perder su atractivo como uno de los principales destinos para los turistas nacionales, quienes desean contemplar los maravillosos atardeceres que regala el Pacífico. Por esta razón se ubicó en la tercera posición del análisis de Booking.com. Fue seguido por Puerto Vallarta, Jalisco, cuyas playas ya también están abiertas a los paseantes; aunque con rigurosos protocolos que garanticen la salud y seguridad de los visitantes. Un paseo por su hermoso malecón o un tranquilo recorrido a pie por el Viejo Vallarta siguen cautivando la ilusión de cualquier viajero.



De esta forma, queda claro que para los mexicanos las principales playas del país siguen en sus pensamientos, en donde podrían pasar unos días de descanso próximamente.