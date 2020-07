Estos son los medicamentos que los especialistas no recomiendan para tratar pacientes con COVID-19

Esta tarde desde Palacio Nacional la infectóloga Alethse De la Torre, titular de Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), y el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, dieron a conocer un listado de medicamentos que no deben ser usados para tratar a pacientes contagiados del nuevo coronavirus (COVID-19).



Señalaron que el tratamiento para combatir el SARS-CoV-2, debe estar basado en evidencia científica de eficacia y seguridad que esté apoyada por ensayos clínicos y metodología adecuada.



De tal modo, el empleo de medicamentos sin evidencia comprobada de efectividad, y fuera de los ensayos científicos serios no es confiable, por lo que de inmediato se debe reportar a las autoridades sanitarias por usarse fuera de la información oficial de las autoridades.



’No están indicados, no sirven ni existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios ni como tratamientos para prevenir. Ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19. Y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos, y no se deben administrar’, indicó el Dr. Kawa.





Detallaron que pese a que se han dado a conocer nombres de algunos medicamentos que científicos han comprobado su eficacia para curar a los enfermos de coronavirus, estos no deben ser comprados y usados por pacientes ambulatorios ya que podrían generar reacciones secundarias adversas.



Uno de esos medicamentos es la Hidroxicloroquina, la cual podría generar latidos irregulares del corazón (137%), alteraciones oculares (retinopatía) e incluso tendría una probabilidad de hasta el 34% de ocasionar la muerte.



El uso de la hidroxiclorina podría incluso provocar la muerte (Foto: EFE/Kiko Huesca/Archivo)

Otra de ellas es la Ivermectina, la cual generaría dolor de cabeza, alergias y diarrea. La Azitromicina tampoco se recomienda, ya que podría causar latidos irregulares del corazón, alteraciones en el hígado y resistencia antimicrobiana.

Además, detalló que tomar medicamentos que son usados por otros pacientes en grupos vulnerables podría generar que quienes los necesitan se queden sin ellos.



’La primera y gran preocupación es falta de abasto de medicamentos, y esta falta de abasto de medicamentos pueden ser para tratamientos tan importantes como son los tratamiento antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Al principio de la pandemia también hubo rumores de que si se tomaban medicamentos antirretrovirales, esto disminuya la posibilidad de desarrollar COVID o tener complicaciones graves, ya hay estudios inclusive publicados, que no sirve para el tratamiento de esta infección por SARS-CoV-2, que por lo tanto no se recomienda su uso’, dijo la especialista.



Recordó que el uso de antimicrobianos provoca que se genere una resistencia a los mismos, por lo que posteriormente podría generar problemas para tratar alguna enfermedad.



De tal modo, la titular de Censida exhortó a la ciudadanía a seguir con sus medicamentos de uso habitual, así como mantener una dieta saludable y un buen estado de hidratación.



Procurar hacer actividad física en casa; consultar dudas con médicos profesionales y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud.