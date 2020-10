Estos son los números de las elecciones 2020 en Hidalgo

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Luego de la pausa al proceso de renovación de ayuntamientos a causa del COVID, el día de ayer fueron celebrados los comicios correspondientes al proceso electoral 2019-2020, mismos que en su próxima edición empatarán con las elecciones federales de 2024, por lo que es la primera y tal vez la última vez que la entidad se pinte de tantos colores.



La participación ciudadana fue de menos del 48.96% del padrón de electores, es decir, que el abstencionismo se impuso al ejercicio de la democracia, habiéndose capturado las actas de 3 mil 874 casillas para un total de 1 millón 70 mil 600 sufragios.



El partido que más votos obtuvo fue el PRI con 264 mil 744, seguido de Morena con 193 mil 202.



A continuación, un resumen de cómo se dibuja el nuevo mosaico electoral en Hidalgo según los resultados preliminares, mismos que tendrá que ratificar el tribunal luego de que cada partido ingrese quejas a su conveniencia para impugnar los resultados:

El ganador en los ayuntamientos



Con 32 victorias, el PRI se corona como el gran triunfador de las elecciones municipales. Atrás quedaron los temores de obtener tan sólo 20 victorias para los analistas que pronosticaron de forma más realista.



Ayuntamientos como los de Pachuca, Mineral de la Reforma y otros tanto de la zona metropolitana capitalina hacen de este corredor un bastión para los tricolores donde Tepeji les brinda otra victoria no menos importante por su número de habitantes.



El PRI obtuvo dos ayuntamientos más que en la pasada edición donde ganó 16 en solitario y 14 más en alianza.



El caso Morena



No puede haber grandes ganadores sin grandes perdedores. Confiados en que la figura de AMLO resolvería nuevamente por sí misma las carencias del partido guinda, aún sin estar en la boleta, provocaron que pecaran de soberbia. Las divisiones al interior del partido que conformaron tribus -perredizados- y la ambición de personajes que por su pequeña estatura política -y moral- metieron manos en cuanto perfil bajo encontraron para abanderar su causa, llevaron la aspiración de 50 victorias a poco más de una decena.



Y es que lo hicieron todo para merecer estar en esa posición.



Tan sólo obtuvieron 6 victorias en solitario y 5 más en candidatura común.



En lo individual están peor que el PRD y en conjunto igual que el PAN.



Su representante ante el IEEH Alejandro Olvera Mota, del Grupo Universidad, los dejó sin la oportunidad de formar una coalición, de la que por lo menos habrían alcanzado otras 12 victorias que sus “aliados” parciales obtuvieron en solitario, pero que habrían sido hasta otras 23 en municipios con resultados apretados.



Inscribir tarde la intención de llegar en esta gran alianza les costó ser la primera fuerza electoral e incluso más de la mitad de las victorias que tenían presupuestadas.



A ello hay que sumar que Olvera Mota “olvidó” registrar planillas en 7 municipios más.



Morena tenía 7 municipios en solitario -de alcaldes que se agregaron después- y ahora tienen incluso uno menos teniendo todo para multiplicarlos.



Los que se salvaron de panzazo



El PAN contaba con 15 ayuntamientos en solitario y el PRD tenía 10. Bajo esta nueva configuración tienen 5 y 7, respectivamente, además de 6 ganados en alianza. Ambos perdieron presencia y de a poco se van desdibujando.



El PVEM que gobernaba en 5 ayuntamientos, perdió 2; el PT que gobernaba en 3, ganó uno más; Movimiento Ciudadano se mantiene con 3; Nueva Alianza que tenía 4, ganó 1; el PES que tenía 6, perdió 1.



Finalmente el de reciente creación Podemos, tiene dos ayuntamientos.



Joel Elías Paso fue el único candidato independiente que se llevó la victoria, siendo esta en Tecozautla.



Los que desaparecen



Para más por Hidalgo fue debut y despedida, yéndose en cero y con 27 mil 620 sufragios totales, es decir, 4 mil 498 votos menos de los necesarios para perpetuar su registro.



Las joyas de la Corona



Pachuca



De acuerdo con el pronóstico de Consulta Mitofsky publicado en enero pasado, prácticamente cualquiera de los aspirantes por la alcaldía capitalina que abanderara Morena iba a ganar las elecciones con una amplia ventaja, especialmente Canek Vázquez.



El exceso de confianza les llevó a colocar a su perfil menos competitivo sin embargo y pagaron las consecuencias: Sergio Baños (PRI), derrotó a Pablo Vargas (Morena).



La apuesta del Secretario de Hacienda Arturo Herrera no sólo le propinó la derrota más dolorosa al partido guinda sino que merma sus propias aspiraciones para la sucesión gubernamental en 2022. Si Morena escoge al mismo grupo para designar a sus candidatos, se avizora una nueva derrota.



Tulancingo



La plaza fue entregada al Grupo Universidad del hoy preso Gerardo Sosa Castelán luego de que ene el pronóstico, la misma estuviera presupuestada como derrota ante el PAN. La renuncia del candidato azul por no recibir apoyo de su partido -cuyo destino falta esclarecer- dio esperanza al PRI y a Morena.



En una de las competencias más reñidas que por lo tanto, podrían resolverse definitivamente en tribunales, da la victoria a Morena. La sensación es agridulce sin embargo, toda vez que las investigaciones de la UIF pueden hacer que quien rinda protesta en diciembre sea el suplente.



Mineral de la Reforma



Otra de las grandes apuestas de Morena era Mineral de la Reforma. Sin embargo, todo lo hicieron mal, incluso da la sensación de que apostaron desde un principio a la derrota. Perfilaron a los aspirantes menos competitivos que, aunado a una serie de sustituciones de candidatos, allanaron el camino para que el PRI ganara con Israel Félix de manera casi cómoda.



El exsecretario de Omar Fayad se apunta como serio aspirante a contender por la gubernatura si bien los resultados de las elecciones ya no le dejan el camino tan sencillo, pues si bien la fragmentación de Morena les hace aspirar en la continuidad, deberá medir fuerzas con Carolina Viggiano, quien también resultó bien parada después de la contienda.



Huejutla de Reyes



Mucho se habló de la “competencia” que generaría el candidato del PAN por esta alcaldía al PESH. La victoria de los morados sin embargo, les terminó siendo cómoda, alcanzando otros triunfos que asientan su poderío en la región.



Tizayuca



La ciudad que comparte muchas características con municipios del Estado de México registró una victoria cómoda también por parte de la candidata morenista, misma que a punto estuvo de perder su registro por haber solicitado licencia como diputada y luego haber regresado a cobrar un par de quincenas.



Tula de Allende



La victoria más importante del PAN-PRD se dio en la región de Tula de Allende, misma en la que sufrieron de más contra el candidato morenista del Grupo Universidad, quien se ausentó los últimos días a causa del COVID -o eso dijo-. La plaza le fue arrebatada al PRI.



Ixmiquilpan



La dinastía Charrez sigue con dominio en Ixmiquilpan con Vicente, del PT, como sucesor de sus hermanos Cipriano y Pascual, el primero de ellos recluido en la cárcel por supuesto intento de homicidio del segundo. Pascual es quien finalmente impulsó a Vicente. Anteriormente llegaron bajo las siglas del PAN, luego quisieron cambiar a Morena y finalmente fue el partido rojo el que les abrió las puertas en esta última contienda.