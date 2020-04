Estos son todos besos con los que Danna Paola encendió ’Élite’.

Si hay algo que no faltó en la serie de Netflix Élite fue una alta dosis de besos apasionados. Durante tres temporadas, el drama, suspenso y romance cautivaron a lo seguidores de esta producción en la que Danna Paola se destacó.



La actriz, quien da vida a Lucrecia Montesinos, no solo impactó con una impecable interpretación, también se robó los corazones de la audiencia al protagonizar algunos de los besos más atrevidos y memorables de esta producción nada conservadora.



Con diferentes personajes y circunstancias, la estrella causó furor con demostraciones de afecto desde la más tierna hasta la más apasionada.



Aunque sus fanáticos pudieron disfrutar de cada roce en la plataforma, ahora el gigante de streaming publicó una recopilación con las 90 veces que los estudiantes del colegio Las Encinas compartieron sus labios.



Nuevamente, en las imágenes cargadas del desenfreno, resalta siempre la mexicana con su carisma, convincente actuación y seductores besos.



LA ESCENA FAVORITA DE DANNA PAOLA EN ÉLITE FUE UN BESO.



Asimismo, Danna Paola develó hace poco que su escena preferida fue precisamente un romántico beso junto al actor Jorge López, quien da vida a Valerio Montesinos, su medio hermano.



"La escena del billar fue una escena icónica. El plano es precioso, también los colores. Aunque todas las escenas de Valerio y Lu eran icónicas", explicó para un video del servicio. Lo más curioso es que para López esta también es su predilecta.



"La escena del billar con Lu. Creo que es uno de los momentos más lindos que he vivido como actor. Fue todo lo que instauramos en el proceso creativo en los ensayos. Me acuerdo que estaba escrita de una manera súper diferente y nosotros dos nos metimos ahí en un mundo ‘explorativo’ y fue mágico", señaló el chileno.



Igualmente, la estrella agradeció recientemente en Instagram la oportunidad de encarnar el complicado personaje con unas emotivas palabras hacia la joven ficticia.