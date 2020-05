Estoy a favor de las energías limpias y de la inversión, pero que empresas paguen a CFE: Bartlett

“Claro que sí (está a favor de las energías limpias); este acuerdo no tiene nada que ver con eso. Nada más que sí te digo que paguen lo que deben; están creando graves problemas al Estado (…) No estoy en contra de que inviertan, de lo que estoy en contra es de que no paguen lo que tiene que pagar“”, dijo.



“Yo tengo que salvar a esta empresa destinada a morir por la Reforma Energética”, aseveró.



El titular de la CFE acusó por este motivo campañas difamadoras en su contra y su familia para sacarlo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.