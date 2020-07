’Estoy nerviosa’: Belinda comparte momento en el que se realizó prueba de covid-19

Algunas personas se realizan pruebas de covid-19 para descartar que el virus está en sus organismos, varias personalidades han compartido a través de videos el proceso que tuvieron que pasar mientras les realizaban el test y ahora Belinda decidió grabar un video del momento en que se hizo una prueba rápida para saber si tenía coronavirus.



A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió con sus seguidores el momento en el que se sometió a la prueba rápida de covid-19. La intérprete de ’Bella traición’ mencionó que le picarían el dedo para así obtener sangre que después sería analizada.



’Me voy hacer la prueba del covid, estoy nerviosa y me van a picar el dedito, yo que odio las inyecciones y la agujas’, comentó la cantante.



En el video se observa que una persona se acerca a ella para pincharle el dedo con una aguja, pero antes de esto, Belinda decidió voltear a otro lado para no mirar el procedimiento, ’Sí me dolió, no quiero ver la sangre. Si me picó con ganas, no deja de salir sangre’, añadió Belinda.



Por varios minutos, Belinda batalló con la sangre, ya que no dejaba de salir, es por eso que le aconsejaron que siguiera apretando con un algodón para detener la salida de ésta.



La coach de La Voz México observó que la persona que le había pinchado el dedo colocó un poco de su sangre en un tubo especial.



’En quince minutos, a ver qué sale’, dijo Belinda.



Finalmente, en otra historia que solamente era una foto, Belinda compartió el resultado de su prueba de coronavirus. La cantante le informó a todos sus fans que había salido negativa a covid-19.



A pesar de que sufrió un poco al realizarse la prueba, con esto ya quedó descartado que la intérprete de ’En la obscuridad’ tenga el virus.