O si no Cielo.



O Eternidad, quizá.



Es que tu nombre me sabe a infinito.



A algo que ni siquiera en el infinito acabará.



Tu nombre me sabe a vida.



Me sabe a siempre.



Me sabe, ¿sabes?, a mujer.



Dime cómo te llamas.



Así sabré cómo me llamo yo.



Dime cuál es tu nombre



Así sabré cuál es el mío.



Dime cómo llamarte para que vengas a mí



Para que vengan a mí el mar, el cielo y la eternidad.



Dime otra vez tu nombre, amada.



Estoy seguro de que te llamas Amor.







¡Hasta mañana!...