Estrategia contra extorsión de Delfina Gómez evita pagos por más de 73 mdp durante septiembre y octubre en el EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.– La estrategia contra la extorsión encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez permitió evitar el pago de 73 millones 547 mil 814 pesos, es decir, el 85 por ciento del monto exigido entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, según los resultados presentados en la Mesa de Paz que la mandataria realiza diariamente.



La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en ese periodo se recibieron 7 mil 919 denuncias a través de la Línea Nacional 089, de las cuales 3 mil 621 fueron por extorsión telefónica, 2 mil 194 por fraude telefónico, 476 por llamadas maliciosas, 215 por extorsión electrónica, 160 por amenaza, 91 por cobro de derecho de piso, 26 por extorsión directa y mil 136 por otras modalidades.



La dependencia destacó que la denuncia ciudadana, sumada a la asesoría oportuna de la Policía Cibernética, ha sido determinante para contener este delito y fortalecer la confianza hacia las instituciones de seguridad.



De acuerdo con las autoridades, los modus operandi más comunes incluyen chantajes o amenazas (3 mil 79 casos) y fraudes en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos (776).



Otros esquemas detectados fueron llamadas maliciosas (476), falsos secuestros (275) y extorsiones directas. Ante ello, recordaron que el 089 opera las 24 horas, los 365 días del año, garantizando atención anónima, orientación y acompañamiento inmediato a las víctimas.



Durante la Mesa de Paz número 205 de este año, participaron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; la Secretaria Técnica, Maricela López Urbina; el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, y representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.