Estrategia Operativa Oriente reduce 53% homicidio doloso y 52% robo de vehículo en el municipio de Texcoco

Se evaluaron las acciones realizadas en materia de seguridad y se reconoció el trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno

Estrategia Operativa Oriente reduce 53% homicidio doloso y 52% robo de vehículo en el municipio de Texcoco
Gobierno
Septiembre 26, 2025 17:37 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TEXCOCO, Estado de México.- A 183 días de iniciada la Estrategia Operativa Oriente (EOO) y producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, se ha registrado una disminución de 53 por ciento en el delito de homicidio doloso en este municipio.

Durante la reunión de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que el robo a vehículos también registró una reducción del 52 por ciento.

En ambos casos, los resultados surgen de un comparativo de la incidencia delictiva de los 183 días que lleva la Estrategia Operativa Oriente contra el mismo periodo previo a su arranque.

Antes de su Segundo Informe Regional en Texcoco, la mandataria estatal participó en esta reunión, en la que se refrendó el compromiso de trabajo conjunto para enfrentar los retos en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México, de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Estrategia Operativa Oriente reduce 53% homicidio doloso y 52% robo de vehículo en el municipio de Texcoco

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.