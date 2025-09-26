Estrategia Operativa Oriente reduce 53% homicidio doloso y 52% robo de vehículo en el municipio de Texcoco

TEXCOCO, Estado de México.- A 183 días de iniciada la Estrategia Operativa Oriente (EOO) y producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, se ha registrado una disminución de 53 por ciento en el delito de homicidio doloso en este municipio.



Durante la reunión de la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que el robo a vehículos también registró una reducción del 52 por ciento.



En ambos casos, los resultados surgen de un comparativo de la incidencia delictiva de los 183 días que lleva la Estrategia Operativa Oriente contra el mismo periodo previo a su arranque.



Antes de su Segundo Informe Regional en Texcoco, la mandataria estatal participó en esta reunión, en la que se refrendó el compromiso de trabajo conjunto para enfrentar los retos en materia de seguridad pública y prevención del delito.



Participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México, de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.