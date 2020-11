Estrechan lazos periodistas de 63 países

www.guerrerohabla.com



China. Noviembre 28, 2020.-En el marco del Foro de Cooperación de Organizaciones Internacionales de Periodistas del Belt and Road la FAPERMEX CONALIPE, integrantes de la plataforma, estuvieron presentes en la persona de su dirigente, Juan Ramón Negrete.

La presidencia pro-tempore corresponde a la colega Lidia Fagale, a su vez secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

La UTBA comparte los resolutivos de la trascendente reunión:

Con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación y solidaridad entre las organizaciones de prensa de 63 países, más de 100 dirigentes participaron del Foro de Cooperación de Organizaciones Internacionales de Periodistas del Belt and Road, organizado por el Comité Ejecutivo de la Plataforma, donde se repasó -y se destacó- el trabajo realizado durante la presidencia Pro – Tempore de la compañera Lidia Fagale, actual Secretaria General de la UTPBA, y además se trazó el camino para las tareas en la etapa que viene.



Cabe señalar que también en este Foro asumió el responsablede la organización de los periodistas de Indonesia, el colega Atal Sembiring como nuevo presidente Pro Tempore del Presidium de la Plataforma que integran hasta el 2023 la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China, la Unión de Periodistas de Rusia, la Unión de Periodistas de Kazajistán, la Asociación de Periodistas de Indonesia y la Unión de Periodistas de Nigeria.



Todas las intervenciones del Foro tuvieron como cuestión central la importancia estratégica de una organización como la Plataforma para aportar en la construcción concreta de un mundo – en el cual están incluidos las y los periodistas- de paz y solidaridad entre los pueblos, donde predominen las sociedades sustentables y sostenibles con respeto a la diversidad, el multilateralismo cultural y la autodeterminación de los pueblos.



Declaración Conjunta de la Plataforma de Cooperación de

Periodistas de la Franja y la Ruta (2020)



Desde que estalló la COVID-19, los países de todo el mundo se han ayudado mutuamente y han superado las dificultades juntos, interpretando vívidamente la profunda connotación de ’Comunidad con un Futuro Compartido para la Humanidad’. Los medios de comunicación y los trabajadores de prensa hicieron reportajes objetivos, racionales y veraces brindando al público información verdadera, científica y basada en los hechos constituyéndose en un aporte esencial en la lucha contra la pandemia en distintos países.



Emitimos la siguiente declaración:



I. Defender el propósito de la Plataforma, fortalecer la solidaridad y la cooperación.



Debemos mantener siempre el propósito de la Plataforma, llevar adelante el espíritu de la Ruta de la Seda de ’paz y cooperación, apertura e inclusión, aprendizaje mutuo y beneficio mutuo’ y profundizar continuamente la cooperación práctica entre las organizaciones de periodistas y promover intercambios amistosos entre periodistas de varios países. Frente a la tendencia de la globalización, tenemos que fortalecer el sentido de comunidad con un futuro compartido, estrechar la comunicación, unirnos y cooperar, y promover el desarrollo común.



II. Difundir la voz racional y resistir los rumores y la difamación



Las principales organizaciones de medios y periodistas debe adherirse al profesionalismo, difundir conscientemente la voz de la ciencia objetiva y racional, oponerse resueltamente a prácticas no constructivas como la difusión de información falsa, o generando pánico, transmitiendo contradicciones y acusaciones no provocadas, e informar conjuntamente sobre la cooperación en la lucha contra la pandemia. Las historias conmovedoras y las medidas científicamente efectivas de prevención y control de la epidemia han ganado la confianza y la fuerza de la gente de todos los países.



III. Adherirse al multilateralismo y oponerse a la discriminación o los ataques



Debemos abogar por que las organizaciones de medios y los periodistas trabajen juntos para apoyar firmemente el multilateralismo, respetar las diferentes ideologías, sistemas sociales, creencias étnicas y religiosas, buscar puntos en común mientras se reservan las diferencias, ser abiertos y tolerantes y buscar el desarrollo común. Deben adherirse al espíritu de la ’apertura, cooperación y ganar-ganar’, resistir conjuntamente la discriminación y el estigma, salvaguardar conjuntamente los intereses de desarrollo de todos los países, defender la equidad y la justicia internacionales y promover la amistad y la paz.



IV. Mejorar el mecanismo de cooperación y compartir oportunidades de desarrollo.



Siguiendo el principio de ’consultar, co-construir y compartir’, continuaremos mejorando el mecanismo de cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta. Vamos a ampliar aún más las áreas de cooperación, innovar modelos de cooperación y promover los intercambios y la cooperación de las organizaciones de periodistas de la Franja y la Ruta a un nuevo nivel a través de actividades como seminarios, entrevistas temáticas, capacitación profesional y exhibiciones de trabajos de noticias.