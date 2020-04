’Estrellados’ ante la pandemia del coronavirus en Taxco.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 22 de abril de 2020.-La gente más pobre comienza a tener hambre, sobre todo la gente mayor que no usa ningún método de protección del Covid-19.

Aquí en este pueblo mágico la sombra de la peste sanitaria y económica comienza hacer mella, la gente no tiene trabajo de plateros y mucho menos dinero para comprar el alimento del día.

Por las mañanas, en las escaleras de la puerta de santa Prisca, se apiñan gentes en espera de quién les provee de algún alimento.

Una buena samaritana cada día improvisa una mesita donde les regala atole y café con pan a todo aquél que se arrima al puestecito para mitigar un poco el hambre.

El desayuno del día esta resulto ’ahora esperar la hora de la comida y ver quién se compadece de ellos, de su miseria y su tristeza.

Como esta gente, seguramente en Taxco, Guerrero, México y en todo el mundo están en las mismas condiciones y a la deriva, enfermos, sin trabajo, sin dinero, y si no los liquida el virus, están en serio riesgo de que el hambre y los problemas de salud que acarre la pandemia como el estrés, la gastritis y las enfermedades mentales y del corazón podrían hacer de la suyas.

Dicen que lo peor está por venir, por lo tanto, todos debemos estar unidos y ser solidarios, sobre todo con los que no tienen nada.