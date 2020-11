Estrena OSEM dos obras de compositores mexicanos bajo la dirección de Luis Manuel García Peña

• Completan programa con la interpretación de la Sinfonía No. 29 en La Mayor, K. 201/186a, de Wolfgang Amadeus Mozart.



Toluca, Estado de México, .- Bajo los lineamientos sanitarios para llevar a cabo actividades de manera segura, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), presentó el Programa 13 de la Temporada 143, en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, bajo la dirección de Luis Manuel García Peña y con la violinista Nana Babayeva, como solista.



"Nos da mucho gusto hacer un concierto con música mexicana. Tenemos dos piezas que se escucharán por primera vez, de dos compositores mexicanos que tienen un lugar muy consolidado en la música de concierto", precisó el maestro Rodrigo Macías, Director General de la OSEM.



En ese sentido, los compositores Jorge Vidales y Leonardo Coral estuvieron presentes para el estreno de sus obras, creadas especialmente para ser interpretadas por la OSEM.



Jorge Vidales escribió Variaciones sobre la Variación de un tema, inspirado en la obra orquestal de Sir Edward Elgar.



’Se origina a partir de una variación sobre un fragmento de música –preexistente– del repertorio de la música de concierto. Sobra decir que no revelaré el origen de este tema y que abro la puerta a las especulaciones de los interesados en descifrar este enigma’, afirmó el compositor.



Por su parte, Leonardo Coral encontró la inspiración para Concierto para violín y cuerdas, en el mural Katharsis de José Clemente Orozco, que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. ’Es una emoción inconmensurable poder escuchar la propia creación por primera vez’, dijo.



El programa fue completado con la ejecución de la Sinfonía No. 29 en La Mayor, K. 201/186a, de Wolfgang Amadeus Mozart. Todas las piezas fueron ovacionadas de pie ante la interpretación de la OSEM que, una vez más, muestra porqué es considerada como una de las más importantes del país y de América.



Para el Programa 14, de la Temporada 143, bajo la batuta del Director Huésped José Areán, la OSEM interpretará la Sinfonía Op. 3 No. 2 en Do Mayor, de Bach, el Concierto para violonchelo No. 2 en Re Mayor, de Franz Joseph Haydn y la Sinfonía No. 5, de Franz Schubert.



El concierto se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre a las 17:00 horas en la Sala de Conciertos Felipe Villanueva.



La orquesta los invita a seguirla en sus redes sociales para conocer más acerca de los programas en Facebook, Twitter e Instagram como @OSEMoficial.