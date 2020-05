Estrenan tema y poema de Joan Sebastián

www.guerrerohabla.com





Ciudad de Taxco de Alarcón. Viernes, 01 mayo 2020.-El legado musical de Joan Sebastian sigue vigente a casi cinco años de su partida y hoy más que nunca se refuerza.



Hoy sale a la luz un tema inédito del cantante de nombre Hoy tengo miedo. Con este aparecerá también el poema Me voy a comprar un perro, también hecho por el intérprete.



Joan Sebastian creó decenas de canciones en las que trabajó arduamente hasta el final de sus días, pero no solo se dedicaba a componer, también tenía el don de escribir versos, formando poemas únicos y llenos de sentimientos, motivo por el cual fue nombrado "El poeta del pueblo".



Hoy tengo miedo es una canción que va de la mano con el poema Me voy a comprar un perro.



"Ambas letras se complementan, se abrazan, se dan un beso entre los márgenes de la poesía, logrando así una mezcla inigualable y bella", menciona un comunicado enviado por Universal Music.



En estos tiempos donde la soledad es compañera de muchísimas personas por la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, como si él supiera lo que un día pasaría, Joan Sebastian narra lo útil que puede ser encontrarse en la soledad y que tener a tu lado una mascota puede ser una de tus más grandes alegrías para sentirse querido y acompañado en momentos difíciles.



Hoy tengo miedo y el poema Me voy a comprar un perro se encuentran disponibles a partir de este 1 de mayo en todas las plataformas digitales.



Dicha melodía vendrá incluida en un álbum póstumo que se lanzará el 13 de julio con motivo de los cinco años del fallecimiento del cantautor.



Joan Sebastian nació en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón, al norte del estado de Guerrero. Su madre fue doña Celia Figueroa.



Cuando tenía ocho años de edad ingresó como estudiante interno a un establecimiento educativo en Guanajuato, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la música; de hecho, modificaba las letras de las canciones y componía versos musicales.



Tres años después regresó a Juliantla y a los doce años volvió a ser internado, pero en esta ocasión en una institución educativa religiosa en Morelos, donde su cuidado estuvo a cargo del sacerdote David Salgado.



A los 17 años empezó su carrera musical. Debido a la dificultad de ganarse una vida como cantante, se vio obligado a desempeñarse como asistente administrativo en el Centro Vacacional Oaxtepec, un complejo hotelero y turístico en Morelos.