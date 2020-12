Estrenos 2021

Querido lector, un gusto saber que sigue vivo y que sigue al pendiente de mi perspectiva (espero le sirva de mucho). Muchas cosas pasan en el país, buenas, malas, regulares, pero a fin de cuentas seguimos sobreviviendo como ’Dios’ nos da a entender, porque lo que hacen los políticos sigo sin poder entenderlos, por eso los estrenos, las exclusivas para el siguiente año, de todos modos quiera o no quiera los verá.



Podremos ver en todas las carteleras ’La comunidad del anillo’ no es de J. R. R. Tolkien, es la unión del PRI, PAN y PRD, nada nuevo, una película de amor, odio, la lucha por sobrevivir en un mundo gobernado por la 4T, pero ellos que tienen grandes diferencias políticas, se unen en hermandad para arrebatarle el poder al ’Dragón de MORENA’, una pelea a muerte, aunque algunos partidos parecían moribundos renacen en unión para la gran batalla. Tantos partidos para que se vuelvan uno, dejemos de mantener a tantos partidos políticos por favor.



Milagro inesperado, otra obra maestra que llenará al mundo de esperanza, la vacuna contra el COVID-19, ya está lista, se acabaron los problemas, los encierros, todo vuelve a la normalidad por obra de magia. Solo que al bicho no tiene las intenciones de desaparecer y muta constantemente, una película que viene bien en éstas fechas, tiene un final inesperado, mientras sigan creyendo en Santa y el ratón de los dientes.



Tiempos violentos, otra que no podrá perderse, en un país donde imperan los grupos delictivos, no hay quien los detenga, ni el encierro de las personas, buscarán quitarle hasta el último centavo para sobrevivir en la pandemia, sin apoyos, sin trabajo, lo único que resta es robar, matar y culpar a los neoliberales malditos que no sabemos que tienen que ver en la historia, pero siempre hay un culpable.



Una película internacional, ’Atrapen al gringo’ no es Mel Gibson el protagonista sino Donald Trump, en cuanto salga de la presidencia ya hay varias instituciones que lo están esperando, el fisco el mayor perseguidor, varios jueces por acusaciones de violación ¿qué hará este amado personaje al dejar la casa blanca? Se sentirá mexicano y saldrá corriendo como nuestros políticos, solo hay una forma de saberlo, no se lo pierda el próximo 20 de enero.

Haciendo a un lado la cuestión política, les platicaré de un estreno real, Kimberly Pleite, mejor conocida como la guerrera, presentará un disco con Banda el próximo año, Nacida en los Estados Unidos, de madre salvadoreña que huyeron de la guerrilla, ahora el éxito le sonríe, conocida por las contestaciones a canciones ’machistas’ de varios grupos y solistas. Ganadora como artista revelación de la K-Buena, se prepara para lanzar su nuevo disco presentando canciones de su composición, inéditas esperando sea del gusto de todas y de todas.



Regresando al tema una película ochentera como lo fue ’Cuenta conmigo’ se vuelve realidad en la cámara de ’diputeibols’, ya anda ’corriendo María’ por ese lugar, un ambiente más fresco y verde, el 80% de los diputados buscan la re-elección. Buscan su voto, después de hacer un mercado tremendo la sala del pleno, no se ponen de acuerdo, hacen como que trabajan, pero.. cuenta conmigo, soy tu diputado y veré que te apoyen, te daré mejoras, no lo hice en tres años pero… próximamente, tal vez, tampoco.



Por último y no por ser menos importante ’Atrapados sin salida’ es una película de terror, de miedo, de escalofrío, no bastaron 4, ni 6 ni 10 meses de encierro, ¡vamos por el año completo! Adiós San Judas, Virgen de Guadalupe, Niño Dios encerrado en el pesebre, Santa endeudada de muchos y los Reyes Magos no van a circular el 6 de enero.



No quiero ser cruel, no me burlo de las desgracias de los demás, estoy en el mismo barco y tengo familia, cerrar la economía a éstas alturas donde podían recuperase muchas personas por ventas de todo tipo quedó atrás. Posible quiebra y cierre de restaurantes, negocios de comida, ya no menciono cosas que no san importantes para muchos, ropa, calzado, perfumes y demás. Creo, pienso que ya deberían de abrir todo, todos a semáforo verde, quien tenga que morir morirá y listo, somos tercos o buscamos la manera de sobrevivir.



En muchas empresas no hubo pavos, despensas, si desempleo y despidos, no hubo aguinaldos, cambiaron los contratos a muchas personas para poder ahorrar dinero y mantener fuentes de trabajo. En cuestión educativa estamos por los suelos, a nivel primaria no están aprendiendo casi nada, monotonía, falta de convivencia, motivación, si de por sí estaban dañados con tanta porquería de reggaetón, sin valores, principios, educación cívica, no me imagino las prácticas que tendrán más adelante.



Disfrute sus fiestas como pueda, sea feliz como quiera, conviva con su familia (si todavía no está arto) veremos que nos depara el destino, veamos como sigue el circo de las elecciones y la pandemia, como siempre querido lector, usted tiene la mejor perspectiva y al última palabra.