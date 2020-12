Estructura electoral del PRI de Chilapa y Zitlala se suma a Mario Moreno Arcos

www.guerrerohabla.com



Chilapa, Gro., 06 de diciembre.- La estructura electoral del PRI en este municipio, así como regidores y exalcaldes, incluidos los de Zitlala, sostuvo un encuentro con el Contador Público Mario Moreno Arcos, a quien le patentizaron su respaldo para que sea gobernador del estado; en el acto, el seis veces ganador de elecciones, las mismas en las que ha participado, dijo enfático: ’no es morena, es Moreno’.



’Soy un hombre de fe, y tengo fe de que no sólo seré candidato, sino gobernador del estado’, señaló Moreno Arcos, quien dijo no ser ningún improvisado en la política, pues tiene experiencia y resultados en los cargos que ha desempeñado, siempre atendiendo a los guerrerenses más pobres. Por eso, agregó, ’quiero ser gobernador, para seguir trabajando por Guerrero’.



En la sede del PRI municipal, encabezado por el regidor Manuel Acevedo Rosendo, en donde estuvo presente la estructura del comité directivo, entre ellos la regidora Wilfrida Sánchez, del OMPRI; Karen Acevedo González, del Movimiento Territorial, y la secretaria general Rosa Elena Chavelas, así como el síndico municipal y exdiputado local Esteban García, y los exalcaldes Raúl González Villalva, Saúl Acevedo Dionicio, y María Luisa Chávez Dircio, el dos veces alcalde de Chilpancingo puntualizó: ’vamos a ganar Chilapa, y vamos a ganar Guerrero’.



Al encuentro con Moreno Arcos también asistieron estructuras del PRI en el municipio de Zitlala, así como los exalcaldes Marcelo Tecolapa Tixteco, quien en su momento fue diputado federal y su compañero de Legislatura; también estuvieron presentes los expresidentes municipales Roberto Zapoteco y Gerónimo Velázquez, quienes también se sumaron al proyecto del exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado.



’Aquí está presente la estructura electoral y de promoción (del voto); también la estructura de Zitlala’, le dijeron a Moreno Arcos, y añadieron: ’es la que lo va a hacer ganar’, en tanto que el regidor Néstor Parra enfatizó: ’como candidato le vamos a entregar buenos resultados’, lo que fue aplaudido por los también regidores Manuel Acevedo, Alberta Bautista Pérez y Wilfrida Sánchez, mientras que Javier Lara, a nombre de los jóvenes, señaló que están listos para lo que viene.



Cabe señalar que por la mañana, el dos veces diputado federal y exdelegado federal del ISSSTE en Guerrero sostuvo también un encuentro con el presidente municipal Jesús Parra García y un grupo de los amigos del edil, a quienes explicó su proyecto político del por qué busca ser, no solo candidato del PRI y de la alianza con el PRD, sino gobernador del estado, y posteriormente saludó también a un grupo de chilapenses distinguidos, en el domicilio particular del Doctor Alfredo Marroquín Peral, en donde estuvieron presentes maestras.

Por la tarde, Moreno Arcos saludó a los artesanos de la comunidad de El Limón y Cuadrilla Nueva, en el crucero de la carretera Chilapa-Chilpancingo, con quienes conversó sobre la situación en la que viven. Allí, el Contador Público adquirió diversos artículos de palma, en tanto que los artesanos le patentizaron su apoyo, y su solicitud de que los visite como candidato y luego gobernador del estado.