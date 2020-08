Estructuras del PRI operan programan sociales estatales: Max Correa

El presidente de la Diputación Permanente, Max Correa Hernández denunció que los programas estatales son manejados a modo y con fines político-electorales, por una estructura denominada PROCURA, en la que intervienen seccionales del PRI, lo que demuestra por qué miles de mexiquenses se han quedado fuera de apoyos para el campo, el desempleo y beneficios para las familias vulnerables.





’Denunciamos, que los apoyos del Gobierno del Estado están siendo manejados a modo, políticamente manipulados y estratégicamente repartidos a través de una estructura estatal llamada ’PROCURA’, estructura fantasma de la cual no existe registro de ella como tal, pero si está operante en las comunidades de nuestra Entidad’, reveló el morenista.





Refirió que esta organización reparte con mucha distinción los programas estatales y, en su mayoría, no es más que los representantes seccionales del PRI, al que pertenece el Gobernador.





La operación de la estructura denominada como PROCURA, está ya reconocida por solicitantes de apoyos estatales, porque opera desde la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México.





’Muchos productores del campo a lo largo y ancho de la entidad, han sido objeto de manipulaciones y discriminación, porque sólo pueden recibir apoyos si se alinean a la estructura priísta".



"Y si habitan en municipios gobernados por este partido, buscando a los representantes del PRI en su municipio, o bien, buscando a delegados o comisariados ejidales afines al propio Partido Revolucionario Institucional’, reveló el legislador de Morena.





PROCURA está diseñada por el gobierno estatal para manejar los programas gubernamentales, y sus integrantes son personas relacionadas con el Gobierno Estatal y los Gobierno Municipales de extracción priista, e incluso con los seccionales del partido tricolor.





Max Correa denunció que son los seccionales quienes eligen a los beneficiarios, de tal forma que en los apoyos del campo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) sólo hace los trámites administrativos, pues la entrega también se hace por medio de esta agrupación.





Por esta situación, los programas no benefician de manera homogénea a los mexiquenses, pues los dirigen y los distribuyen a través de PROCURA. Solicitantes de apoyos han denunciado que las personas que llevan a cabo estas actividades, solo reúnen la documentación de sus más allegados, simpatizantes y familiares, incluso antes de que salgan las convocatorias.





’Con esto mantienen una plantilla de apoyos otorgados en una total discrecionalidad a quienes pertenecen a su estructura electoral. Lo hacen con distintas Secretarías del Gobierno de Estado, principalmente la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario’, abundó Correa Hernández.





Al permitir la operación de PROCURA, el gobierno mexiquense solo está incrementando su clientelismo electoral con los programas Familias Fuertes, Canastas Alimenticias, Niñez Indígena, Infraestructura Indígena, Apoyo para el Desempleo, Apoyos de Becas a Estudiantes, Salario Rosa, Programas de Fertilizantes, Fomento al Auto empleo, Alimento para ganado, entre otros.





Además la apertura de las ventanillas de recepción de solicitudes, se realiza solo por dos o tres días, con trámites engorrosos, sin dar una adecuada difusión a los programas, apartando los folios con actos de corrupción y operando a la vieja usanza del partido en turno en el Gobierno del Estado, precisó.





’¿Cómo podemos hablar de crecimiento económico, si no garantizamos que los apoyos que están presupuestados y aprobados por esta Legislatura, sean para todos y no para unos cuantos?’, puntualizó el morenista.





El presidente de la Diputación Permanente exigió al gobierno estatal terminar con las segmentaciones en el reparto de apoyos a la población, pues es inadmisible que los programas se utilicen con fines políticos y se lucre con la necesidad de la gente que requiere esos apoyos para subsistir y mantener sus actividades cotidianas.