Estructuras priistas de Ometepec reciben a Mario Moreno

*Nuevamente les pido que construyamos y trabajemos por la unidad: MMA



Ometepec, Gro., a 24 de enero de 2021.- Arropado con la presencia del alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalbán; de Francisco González López, Presidente del CDM del PRI; de los precandidatos a las diputaciones por el distrito 16 local y 08 federal, Rafael Navarrete Quezada y Greta Ventura respectivamente, así como por Eduardo Montaño Salinas, este domingo Mario Moreno Arcos sostuvo un encuentro esta vez con las estructuras, organizaciones y sectores priistas de Ometepec.



Ahí, acompañado por su esposa, la doctora Enei Aranely Bustamante y por quienes aspiran a participar en el actual proceso electoral, Moreno Arcos reiteró el llamado a la unidad que ha sido la constante en cada región visitada, ’si no caminamos unidos y trabajamos cohesionados, ni unos ni otros lograremos el objetivo’. Dijo también que se debe privilegiar el beneficio social y el apoyo a la gente sin mezquindades.



En el bello nido, ’en donde la gente es sencilla, amable y atenta’, Mario Moreno dijo sentirse como en su casa. Allí, reconoció en Lalo Montaño a un aliado importante al tiempo de agradecer a todos los liderazgos del PRI en Ometepec quienes le manifestaron que él, Mario Moreno, ’es alguien fácil de ayudar’ en referencia a su humildad, sencillez y don de gentes, ’a su honestidad y la transparencia en su vida y trabajo, pero sobre todo por los resultados que ha entregado’.



Moreno Arcos agradeció igualmente a ’mis amigos’ los aspirantes a cargos de elección popular para quienes el mensaje fue, ’en la unidad, en la cohesión, tocando las puertas y los corazones de la gente, es cómo podemos lograr el objetivo’.



’Vengo a decirles que tengo toda la energía y un gran entusiasmo por seguir trabajando por Guerrero, pero hay que hacerlo hombro con hombro y mano con mano en cada región; si logramos mantener la unidad habremos llegado a la meta’, afirmó.



Dijo también, que si el proceso para definir al candidato de la Alianza con el partido del Sol Azteca lo favorece, ’volveré a Ometepec a detallar el proyecto político que quiero encabezar’ adelantando que hay dos temas fundamentales que le preocupan, ’necesitamos fortalecer al campo y reactivar la economía de cientos de familias guerrerenses azotadas por la pandemia’.



Por su parte, al hacer uso del micrófono, Francisco González López, Presidente del PRI municipal en Ometepec, señaló que pese a que Mario Moreno Arcos aún no es el candidato oficial, ’le llamo nuestro candidato al gobierno del estado porque hablar de Mario Moreno Arcos es hablar de un triunfador y como muchos de nosotros es producto del trabajo y del esfuerzo, no de padrinazgos políticos’.



En su oportunidad, Rafael Navarrete Quezada, precandidato a la diputación local por el distrito XVI, le auguró: ’Mario tú vas a ser el próximo gobernador; estamos cumpliendo trámite pero tú serás el gobernador’ y enfatizó que ’no hay otra opción para construir el desarrollo del Estado’.



A los priistas ahí reunidos les dijo que si quieren seguir por la ruta del progreso, como la que ha marcado el gobernador Héctor Astudillo Flores, ’solo se va a lograr con Mario Moreno Arcos, de origen humilde, trabajador, honesto y de resultados; no hay que cansarse de decirlo, tenemos un candidato que tiene esas cualidades que nos gustan a nosotros pero que sobre todo, que le gustan a la gente’, afirmó.