Estudiantes del Tesco Coacalco bloquean la López Portillo para exigir reducción del 50 % en sus reinscripción

Coacalco, Mèx., 10 de agosto.- Estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (Tesco) bloquearon la vía José López Portillo ante la negativa de las autoridades del plantel a su demanda de la reducción de un 50 por ciento en el pago de su reinscripción semestral que actualmente es de 5 mil pesos.



Los alumnos argumentaron que con la pandemia muchos padres de familia y alumnos se han quedado sin empleo, por lo que no cuentan con recursos suficientes para continuar sus estudios.



Desde temprana hora de este lunes, un grupo de alumnos se apostó frente a las instalaciones de su plantel, donde llevaron a cabo su protesta, portando pancartas.



En su escuela, los estudiantes fueron atendidos por directivos del plantel quienes se negaron a aceptar su propuesta de reducción del 50 por ciento argumentando que no pueden hacerles descuentos porque ya son cuotas que están establecidas por parte de la Dirección General de Tecnológicos en el estado de México.



Les ofrecieron solo a algunos, becas de entre 20 y 30 por ciento haciéndoles un estudio socioeconómico; propuesta que los alumnos rechazaron.



El diálogo entre directivos y alumnos se rompió por lo que éstos últimos se dirigieron en marcha hacia la vía José López Portillo, la cual bloquearon en ambos sentidos.



Los manifestantes señalaron que este semestre tendrán que erogar un promedio de 5 mil pesos, por la cuota de reinscripción semestral, junto con la cuota de inglés y seguro escolar.



Afirmaron que muchos alumnos trabajan para costearse sus estudios, sin embargo por la pandemia perdieron sus trabajos por lo que no cuentan con los recursos suficientes.



’Este semestre no vamos a ocupar las instalaciones ni ningún otro mobiliario del plantel ya que se llevará a distancia. Por esto mismo pedimos que se haga la reducción a la cuota a una más accesible ya que trabajaremos con lo que tenemos en casa’, dijeron.