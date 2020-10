Estudiantes sobresalientes reciben becas del gobierno de Ecatepec para viajar a España

Ecatepec, Méx., a 25 de octubre del 2020.-Ernesto Alemán Lira, de 24 años de edad, egresado con excelencia académica de la licenciatura en Derecho por la UNAM y habitante de la colonia Sergio Méndez Arceo, realizará estudios en Alicante, España, para especializarse en la creación de instituciones contra delitos informáticos, con apoyo del gobierno de Ecatepec.



El joven estudió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, donde obtuvo promedio de 9.54, y con ayuda del alcalde Fernando Vilchis Contreras cumplirá su sueño de continuar sus estudios en España, donde realizará una estancia de tres meses.



Será en enero del próximo año cuando Ernesto viaje a España, donde presentará en la Universidad de Alicante una propuesta para el diseño de instituciones que combatan los delitos cibernéticos, que será abordada y enriquecida por catedráticos de dicha institución.



En la red social Facebook el joven estudiante supo que Vilchis Contreras realiza todos los días el pase de lista de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, por lo que con sus padres Víctor Alemán Ávalos e Isabel Lira se acercó al edil, quien se comprometió a otorgarle una beca para que pueda efectuar su viaje.



’Agradezco al presidente municipal Fernando Vilchis por el apoyo que me está dando con esta beca y así poder cumplir mi sueño de estar en una instancia de investigación en otro país. Agradezco también por los cimientos que está creando en los jóvenes de Ecatepec para que sigan estudiando y así tener un Ecatepec mejor’, expresó.



Añadió: ’Creo que este viaje me va a ayudar a crecer personalmente y también me va a ayudar para la maestría, para mi tema de investigación, y sobre todo enriquecerme sobre cultura. Creo que voy a regresar cambiado, más desarrollado y con mejor conocimiento, más preparado para cualquier situación, sobre todo para poder aplicarlo aquí en México’.



Ernesto vive en la colonia Sergio Méndez Arceo, en Ecatepec y pertenece a una familia de cinco integrantes que en todo momento lo han apoyado para cumplir su sueño académico. Es el primero en su familia en concluir estudios de licenciatura.



Isabel Lira, madre del joven, recuerda: ’Siempre ha sido muy independiente y la escuela siempre le gustó, nunca le gustaba faltar. Le decía ‘no vayas’ cuando teníamos algunas salida familiar y me decía que no. Siempre ha sido muy entregado a lo que ha hecho, desde pequeño’.



Víctor Alemán Ávalos, padre de Ernesto, igualmente manifestó sentirse feliz, pues ’todo el esfuerzo que ha hecho se le reconoce. Ha tenido desvelos, mal pasadas, dificultades para trasladarse, los horarios y dentro de todo esto ha podido continuar preparándose. Y aquí lo vemos coronado con su logro’.



Agregó: ’Para mí, y para muchos ecatepenses, es reconfortante el hecho de saber que se cuenta con el apoyo. En administraciones pasadas eran muy selectivos o no sé qué pasaba, pero en este caso para mi es gratificante que se nos considere’.



Ernesto es amante del futbol y fiel seguidor del Real Madrid. También sueña con asistir a un partido de su equipo preferido y visitar los museos de esa ciudad española, lo que espera realizar durante su estancia, debido a la pandemia mundial por el Covid-19.