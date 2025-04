Estudiantes de bachillerato representan al EdoMéx en torneos de robótica con sede en Shanghái y Monterrey

TOLUCA, Estado de México. – El Estado de México se consolida como un referente en robótica en nivel medio superior, mediante la participación de equipos mexiquenses en concursos nacionales e internacionales en este ámbito. De esta manera el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez acerca a la juventud a la ciencia y la tecnología.



El equipo Lobos Omega del CONALEP ’Gustavo Baz’ ubicado en el municipio de Tlalnepantla, representó al Estado de México en la final del Torneo Mundial de Robótica Educativa WER 2024, realizada en Shanghái, China.



Esta competencia reunió a más de 20 mil estudiantes de 25 países, y fomentó habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad, pilares fundamentales que promueve la Nueva Escuela Mexicana.



El equipo mexiquense compitió contra 215 equipos de todo el mundo; su desempeño le permitió posicionarse en el top 70 mundial, enfrentándose a equipos de alto nivel técnico y demostrando su capacidad para innovar y resolver desafíos tecnológicos complejos, resultado que es un testimonio del esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y autoridades educativas.



Mientras que 24 estudiantes del Centro Bachillerato Tecnológico (CBT) No. 4 de Toluca participaron en la competencia de Robótica FIRST Robotics Competition (FRC) representando al equipo 3522 CBOT’S 4 en el Tecnológico de Monterrey en el estado de Nuevo León.



Desde hace cuatro años, 3522 CBOT’S 4 ha competido en FRC con sede en la ciudad de Monterrey, logrando posicionarse entre los 10 mejores equipos del país. En esta edición del torneo FIRST 2024 Reefscape, los estudiantes mexiquenses alcanzaron un nuevo hito al integrar una de las ocho alianzas para disputar la final del certamen.



Tras superar diversas rondas clasificatorias, 3522 CBOT’S 4 llegó a los cuartos de final junto a la alianza número 3, destacando por su alto desempeño y compromiso.



Desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), que encabeza Miguel Ángel Hernández Espejel, el Gobierno del Estado de México apoya a las y los estudiantes que tienen interés en áreas relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas para que puedan desarrollar su creatividad y vean en estos campos académicos una opción para continuar sus estudios profesionales.