Estudiantes de Chapingo envían ayuda a sus paisanos de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz

Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) organizan el acopio y envío de donativos en especie; así como la planeación de las rutas para hacer llegar la ayuda humanitaria a sus paisanos que viven en las áreas de atención prioritaria en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.



El sábado 18 de octubre, desde temprana hora, los presidentes de las Asociaciones de los Estados (CAE) de Veracruz: la alumna Maricruz Valdez Hernández y de Puebla, David Barrios, coordinaron la salida de los víveres y artículos de primera necesidad que se entregarán en las comunidades de Ojital Ciruelo y Álamo Temapache (Veracruz); Huauchinango y Pahuatlán (Puebla) y Tamazunchale (San Luis Potosí).



Por su parte, la Administración Central de la Universidad Autónoma Chapingo, encabezada por el Dr. Angel Garduño García, Rector, apoyó con vehículos y choferes para el traslado de los materiales haciendo que cada aportación fortalezca la red universitaria de ayuda.



Destaca que la gran colecta de víveres, artículos de higiene personal, colchas, mantas, artículos de primeros auxilios y material de limpieza comenzó a realizarse en la Universidad Autónoma Chapingo los días 11 y 12 de octubre, en el stand 107 de la Feria Nacional de la Cultura Rural, a partir de las aportaciones de estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos de la UACh y ciudadanos solidarios.



Paralelamente, se montaron otros centros de acopio universitario en los Departamentos de Fitotecnia y Zootecnia, la Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME), el Comité Ejecuto Estudiantil (CEE) y la CAE.



Los vehículos de la UACh con donaciones en especie, llegarán a las áreas prioritarias, gracias al voluntariado de las y los alumnos: David Barrios, de Puebla; Maricruz Valdez Hernández, Eduardo Pulido Galeana, María Palacios, Amhir Flores, Jorge Murguía, Ricardo Guzmán y Jan Jesús Cortes, de Veracruz; Marysleysi Ramos, de San Luis Potosí y Axel Daniel Hernández, de Hidalgo. En tanto, José Emmanuel Valázquez Montalvo, alumno de Zootecnia, originario de Puebla, realizó la colecta en su Departamento y coordinó la logística para recoger más víveres en la Universidad Autónoma de México. Todos estos esfuerzos cuentan con el trabajo en equipo y apoyo de la Administración Central de la UACh.



Además, se sumaron al envío de la gran colecta las provisiones en especie aportadas por la Subdirección de Servicios Asistenciales, con el impulso de los presidentes de la CAE, quienes lideran el apoyo humanitario a sus paisanos. En este contexto, hubo firmas de ayuda y el respaldo de miembros de la comunidad estudiantil, quienes cedieron parte de las provisiones con las que se les preparan sus alimentos, las cuales, juntos con otros víveres serán destinadas a las personas que hoy más lo necesitan.



Las y los alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo indican que el trabajo continúa y hacen un llamado a su comunidad y al público en general a seguir con las donaciones en especie que permitan mantener la asistencia solidaria para las áreas de atención prioritaria en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.



