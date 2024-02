Estudiantes de primaria impulsan proyecto de robótica para rescatar lengua tlahuica

IXTAPAN DE LA SAL, Estado de México.- El equipo de robótica "Tlahuicas", conformado por estudiantes de cuarto, quinto y sexto de la Escuela Primaria "J. Trinidad Tiburcio Santos", situada en la comunidad Lomas de Teocaltzingo, municipio de Ocuilan, desarrolló un proyecto innovador enfocado en la revitalización, promoción, rescate y protección de su lengua materna: Tlahuica Pjiekakjo.



Este equipo de robótica participó en el III Certamen Interestatal de Robótica "First LEGO Challenge 2023-2024", realizado en las instalaciones de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.



El certamen forma parte del proyecto de robótica fortalecido por el Gobierno del Estado que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) a cargo del Maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, coordinado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) en colaboración con la Fundación Robotix.



El Concurso de Robótica First Lego League en la categoría Challenge tuvo este año la temática "Masterpiece: cómo usar la tecnología para ayudar a incorporar a la sociedad y su participación en el arte’; consiste en la programación de un robot para realizar tareas preestablecidas dentro del llamado "Juego del Robot", así como desarrollar un proyecto de innovación para abordar problemáticas locales mediante soluciones tecnológicas.



Este año, el reto fue cómo utilizar las STEAM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), para compartir e interesar a las personas por las artes, los hobbies y las pasiones, reconociendo que la forma en que compartimos nuestros intereses puede ser una expresión de nuestra creatividad, por lo que el equipo ’Tlahuicas’ elaboró diversos libros cartoneros utilizando materiales reciclados, empleando esta tecnología.



Este proyecto no sólo aborda la temática del arte en su expresión literaria y visual, sino que también integra la tecnología y la ingeniería en la creación de herramientas innovadoras para la enseñanza y difusión de la lengua materna de la comunidad.



Entrevistado durante el evento, Sebastián Ramírez, profesor de la Escuela Primaria "J. Trinindad Tiburcio Santos", resaltó la importancia de este enfoque que combina la preservación cultural con la innovación tecnológica. A través de esta iniciativa, los estudiantes no sólo aprenden habilidades técnicas y científicas, sino que también se conectan con su herencia cultural y desarrollan un sentido de pertenencia y orgullo por su comunidad.



’Para nosotros es muy importante trabajar con niñas y niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria, para ellos el conocer otros lugares, el conocer otras alternativas, y al mismo tiempo poder practicar su lengua indígena tlahuica. En nuestra comunidad, la lengua tlahuica se está perdiendo, es una de las lenguas que están a punto de desaparecer, entonces nosotros como equipo de robótica trabajamos un proyecto de innovación que consiste en la elaboración de libros cartoneros para la revitalización de la lengua tlahuica’, dijo.



El proceso involucró una exhaustiva investigación de campo, durante la cual los estudiantes realizaron cuestionarios y entrevistas para comprender la importancia de su lengua materna y las razones de su pérdida. Temas como la gastronomía, la vestimenta tradicional y las prácticas agrícolas como la siembra del maíz, fueron explorados y plasmados en los libros cartoneros, confeccionados íntegramente con material reciclado y elaborados a mano, contando con el apoyo y guía de los maestros responsables del proyecto.



Aislinn Ruperto Colín, una de las estudiantes participantes, compartió su entusiasmo por formar parte del equipo de robótica y destacó la importancia de preservar la lengua tlahuica, transmitida por generaciones en su familia. Su testimonio refleja el orgullo de mantener viva una herencia cultural y el compromiso de contribuir a su preservación mediante iniciativas innovadoras como esta.



Adait Lizeth Colín Gómez, madre de Aislinn, manifestó su apoyo y admiración por el programa de robótica de la escuela, ’siento una gran emoción, es una satisfacción ver a mi hija formar parte de este equipo de robótica. Es muy emocionante y nos motiva a seguirla apoyando, ver cómo están programando. Además, es un orgullo decir: vengo de una comunidad indígena tlahuica, es importante que los papás motivemos a nuestros hijos a rescatar nuestra lengua, a vivir este tipo de experiencia y al mismo tiempo sentirse orgullosos de sus raíces. Somos tlahuicas de corazón’.



Así la participación del equipo ’Tlahuicas’ en el Certamen Interestatal de Robótica no sólo les brindó la oportunidad de demostrar sus habilidades y creatividad, sino también de contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural y lingüística.



En un contexto donde la diversidad lingüística enfrenta desafíos significativos, proyectos como el del equipo "Tlahuicas" destacan por su capacidad para promover el diálogo intercultural y la inclusión social a través de la tecnología y el arte. Al mismo tiempo, reflejan el compromiso del certamen y de la Nueva Escuela Mexicana con la formación integral de las nuevas generaciones, fomentando el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en un entorno interdisciplinario y colaborativo.



Este proyecto de robótica ha tenido un notable aumento en la participación de estudiantes, pasando de 50 clubes de robótica el año pasado a conformar 100 para esta edición en escuelas públicas de educación básica en 53 municipios del Estado de México, con proyecciones de sumar 50 más para el próximo año.



En este programa participan mil alumnos de entre nueve y 16 años de edad que cursan niveles de primaria y secundaria, dando prioridad al desarrollo en escuelas ubicadas en comunidades con presencia indígena, logrando conformar los clubes de robótica con enfoque de género, ya que la mayoría son mujeres.



El Gobierno del Estado de México fortalece estas acciones con el objetivo despertar el interés en la ciencia y tecnología entre niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de nivel básico ubicadas en regiones indígenas y migrantes, fomentando sus habilidades de investigación, creatividad, ingeniería, trabajo en equipo e innovación.