Estuvieron 53 años casados y murieron de covid-19 tomados de la mano en un hospital de Texas

La pandemia de covid-19 ha golpeado rudamente a familias y comunidades enteras, pero pese al rudo dolor por los fallecimientos que esa enfermedad ha provocado a enorme escala en Estados Unidos quedan historias de amor que trascienden el sufrimiento y proyectan un legado duradero y memorable.



Una de esas historias es la del matrimonio de Betty y Curtis Tarpley, quienes compartieron juntos la mayor parte de su vida y la terminaron también unidos, tomados de la mano durante sus últimos momentos antes de fallecer a causa del covid-19.



De acuerdo al relato de CNN, Betty y Curtis pasaron 53 años casados, pero se conocieron incluso antes: acudieron siendo adolescentes a la misma escuela secundaria en Illinois, se reencontraron y enamoraron en California y se casaron, formando una familia con dos hijos.



En junio pasado, ambos enfermaron de covid-19 y fueron internados en el Hospital Texas Health Harris Methodist, en Fort Worth. Ella, de 80 años, fue admitida el 9 de junio y él, de 79, el 11 del mismo mes.



Tim Tarpley, hijo de la pareja, señaló que no sabe cómo se contagiaron sus padres, que estaban en aislamiento desde marzo aunque él los visitaba algunas veces a la semana para comprobar cómo se encontraban.



Y comentó que su padre fue colocado inicialmente en una unidad de cuidado intensivo pero que comenzó a registrar mejoría, al grado que su esposa Betty pudo ser llevada a su lado para que compartieran tiempo juntos. Parecía que la recuperación era posible.



Pero poco después ella comenzó a deteriorarse rápidamente, tanto que llamó a sus hijos, Tim y su hermana Tricia, para decirles que ’estaba lista para irse’. Todo ello fue muy duro para los hermanos, pero la última vez que hablaron ella incluso les hizo bromas, aunque sufría severamente. Los médicos les comentaron que a Betty se le estaba acabando el tiempo.



Entonces, según CNN, Tim llamó a su padre y le comunicó la situación terminal de su madre. Y añade que luego de enterarse, Curtis comenzó a deteriorarse también. ’Yo realmente siento que él estaba luchando porque suponía que debía hacerlo’, contó Tim, pero cuando supo que ella no sobreviviría él también se desplomó. ’Él también estaba cansado y con sufrimiento’, dijo Tim.



Al final todo se precipitó y los dos hijos ya no volvieron a ver a sus padres con vida.



Y ante la inevitabilidad del fallecimiento del matrimonio, un enfermero tomó una decisión singular y compasiva: organizó que Betty y Curtis pudieran estar juntos nuevamente, en sus últimos momentos. ’Sentí que lo correcto era hacer que estuvieran juntos’, contó Blake Throne, enfermero de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Texas Health Harris Methodist. Y aunque no fue del todo sencillo lograrlo, finalmente llevaron a Betty al área de cuidados intensivos donde estaba internado Curtis y ambos quedaron uno al lado del otro. Cuando él supo que su esposa había llegado a su lado, se cuenta, reaccionó abriendo los ojos.



El enfermero puso entonces la mano de Betty sobre el brazo de Curtis, y aunque ninguno podía ya hablar los que estuvieron a su lado, cuenta Thorne, sintieron que sus almas se comunicaron ’con un lenguaje no verbal especial… Ellos sabían obviamente que estaban juntos y que podían comunicarse sin palabras’.



El pasado 18 de junio, a los 20 minutos de que llegó junto a su esposo, Betty falleció y Curtis lo hizo unos 45 minutos después.



Tim Tarpley, quien también se contagió de coronavirus y se encontraba en cuarentena, publicó ese día un video en Facebook en el que compartió su pesar y su sentir ante el fallecimiento de sus padres.



La familia Tarpley agradeció el hondo gesto de colocar a sus padres juntos para que compartieran unidos sus últimos instantes y espera poder celebrar el año que entra, de acuerdo a CNN, un homenaje a la vida de Betty y Curtis.





