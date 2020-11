Estuvo de malas: repartidor se resbaló dos veces en el mismo lugar cuando iba a hacer una entrega y es viral [VIDEO]

Un repartidor nunca olvidará lo que le pasó el viernes 23 de octubre de 2020. Y es que probablemente tuvo el peor día de toda su vida. ¿La razón? Se cayó dos veces, en el mismo lugar, cuando iba a hacer una entrega en una casa. El video de este momento fue grabado por una cámara de seguridad y, posteriormente, compartido en redes sociales, haciéndose viral.



¿Qué pasó exactamente? En la grabación, publicada por el usuario de Twitter Mike (@ogmike), se observa cómo un repartidor baja de su camioneta para entregar un objeto en una casa. Entonces, se puso a correr para llegar más rápido, pero al momento de subir los escalones del porche de la vivienda, se resbaló.



El hombre se levantó, pero tanto le molestaba la pierna que se tiró al suelo del porche para descansar. De hecho, se estaba retorciendo de dolor; sin duda, había sido un fuerte golpe. ’¿Estás bien?’, le preguntó alguien que presenció el accidente. A lo que el repartidor contestó ya estando de pie: ’Estoy bien".



Recogió, entonces, todo lo que había tirado al momento de caerse. Sin embargo, se acordó que tenía de que tenía que confirmar la dirección de la casa, por lo que salió para ver la fachada. Sin embargo, cuando estaba bajando por los escalones del porche, se volvió a resbalar y cayó de espaldas. Es decir, se cayó en el mismo lugar en donde minutos antes se había golpeado.



’¡Oh Dios mío...! Estoy bien, estoy bien’, señaló el repartidor mientras se levantaba. Luego, hizo la entrega y se fue. Solo que esta vez bajó los escalones con mucho cuidado, no quería volverse a caer. La tercera es la vencida, dice un viejo dicho, y parece que esta vez sí funcionó, pues el hombre bajó y no se cayó.



En Twitter, los usuarios se han preocupado por el repartidor. Y uno de los tuiteros puso: ’Si estás esperando un paquete y sabes que el camino de tu porche es resbaladizo, debes poner un letrero como advertencia’, mientras que otro internauta señaló: ’¿De verdad habrá estado bien? Pobre tipo. Amazon trata a sus trabajadores y comunidades terriblemente. Esto no tiene ninguna gracia’.