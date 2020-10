EU MANDATA LUCHA CONTRA EL NARCO MEXICANO

El pasado 15 de octubre por la noche, en el aeropuerto de Los Ángeles, fue detenido por la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA) el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, mientras viajaba en compañía de su familia. Esta detención tomó por sorpresa al mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en una declaración durante su conferencia conocida como ’mañanera’, de forma por demás mesurada hizo comentarios al respecto, caso contrario cuando fueron detenidos Emilio Lozoya y César Duarte.



La razón del trato delicado y mesurado es que su actual secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, y el mandamás de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, pertenecían al círculo de colaboradores más cercano del general Cienfuegos, quien con más de 50 años en activo en el ejército es uno de los personajes con más influencia entre las fuerzas castrenses mexicanas.



Además, en el actual gobierno las fuerzas armadas son el pilar de los planes de desarrollo del país en sectores tan estratégicos como es el aeropuerto de Santa Lucía, la seguridad federal y local, aunque el Presidente no lo quiera reconocer por el hecho que esto es inconstitucional. También sabe López Obrador que una noticia como ésta no sienta bien entre la tropa, porque si así los reflectores estaban enfocados en ellos, ahora con más razón.



Este golpe asestado por una de las agencias más poderosas de Estados Unidos a la institución más emblemáticas de México, también obedece a intereses políticos, ya que no se olvide que Donald Trump está tan desesperado que hará todo lo necesario para allegarse simpatías y remontar la ventaja que le lleva su contrincante a la Presidencia, Joe Biden.







El manejo de información privilegiada por parte de las autoridades estadounidenses, léase DEA, siempre le ha dado ventaja sobre países inmersos en el narcotráfico, como nuestro país, y se sabe que lo utiliza como moneda de cambio para presionar sobre asuntos en el ámbito económico y fronterizo, como lo hizo para la firma del T-MEC, en el cual hasta hace poco lo aceptaron las autoridades competentes, México tuvo que firmar y pasar a ser el Tercer País Seguro, algo así como país huésped de los migrantes que quieren pasar a vivir el ’sueño americano’.



Probablemente AMLO pensó que su estrategia de abrazos y no balazos fue suficiente para cambiarle al Ejército el fusil por la pala y el pico, pero esto no fue visto con buenos ojos por Estados Unidos y esta detención le recuerda al Presidente de México la recomendación que le hizo Donald Trump el 5 de noviembre del 2019 de iniciar una ofensiva contra el crimen organizado e incluso ofreció la participación de su país.



Señor Presidente, aún es tiempo de ’echarle otra pensada’ a su estrategia de desarrollo, no es bueno colocar todos los huevos en una sola canasta, porque si con el manotazo que provino del norte a un personaje que nada tuvo que ver en su gobierno puso a temblar a más de uno, fue suficiente para que quienes ahora están operando con tanto presupuesto lo esencial de su plan de desarrollo piensen que pueden estar tan expuestos que en cualquier momento son motivo de investigación y usted ni las manos meterá por ellos.



En una declaración emitida por el polémico Presidente estadounidense puede estar la respuesta a la detención del general Cienfuegos y lo que esto pueda acarrear: ’A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correría un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable con sus compromisos internacionales de control de drogas’, indicó un memorando desde la Casa Blanca.