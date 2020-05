EU: Más fuego al fuego

Cuando menos en 15 de una treintena de ciudades estadunidenses en revuelta, se ha declarado toque de queda ante las protestas por el crimen del afroestadunidense George Floyd a manos de la policía en Minneapolis y, aunque no es el primero ni el único de la bárbara represión gringa, encendió los ánimos de la comunidad negra y latina radicada en el vecino país.

La lucha racial forma parte de la historia de la Unión Americana y aun cuando llegó a la presidencia Barack Obama, nada ha cambiado, ni cambiará, al formar parte de la vida cotidiana de los Estados Unidos donde convergen ciudadanos de las diversas nacionalidades que llegan a contribuir al desarrollo y engrandecimiento de la hoy potencia en decadencia, por falta de liderazgo.

Y, efectivamente, no hay liderazgo. Donald Trump no está a la altura de los retos dentro y fuera de su país; así lo demostró con su irresponsabilidad al minimizar la pandemia del coronavirus que cobra cien mil muertos y carecer de información, porque hasta en eso es torpe. Los servicios de inteligencia sanitaria y de seguridad nacional fallaron o también fueron omisos.

A la revuelta en favor de Floyd se ha sumado otra torpeza. Utilizar al Ejército –’cuando empiecen los saqueos empieza el tiroteo’- para acallar la inconformidad. Más gasolina al fuego que amenaza con incendiar al país, pues debe haber conciencia de que la lucha racial no es una lucha de violencia, sino de convivencia y de respeto a los derechos humanos. Se ejerció violencia contra Floyd y se responde con más violencia. Más gasolina al fuego.

TURBULENCIAS

Fin de Susana Distancia, todo escalonado

La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que la reapertura de las actividades esenciales será escalonada y se establecerán programas de sanidad y de vigilancia epidemiológica para evitar más contagios toda vez que seguimos en semáforo rojo. De igual manera, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que el ciclo escolar 20-21 se iniciará el 10 de agosto mediante un programa de 9 puntos que establece desde el uso obligatorio de cubrebocas –’yo lo uso desde el inicio de la pandemia, por congruencia, porque no puedo pedirlo a los niñas y niñas si no doy el ejemplo’-, hasta las salidas a recreo escalonados y prohibición de ceremonias y eventos públicos…El gobernador Alejandro Murat deberá revisar la eficiencia de sus funcionarios pues mientras su secretario privado Alex Nassar Piñeiro se excedió en sus relaciones sociales, su particular Francisco García (a) "Paco Piza’, se excede en ineficiencia. Lejos de atender a quienes buscan al mandatario en tiempos de pandemia se oculta y no da la cara. A consecuencia de la falta de vocación social de ese tipo de personas –quien pese a su incapacidad se promueve para secretario de Gobierno- se debe que Oaxaca esté incendiada: nadie atiende los problemas de múltiples comunidades y ciudadanos…La titular de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, rechazó que haya beneficiado a su compadre Arturo Quintanilla Hayeck con un contrato por 4,968 mdp para el aplanado de suelos en la futura refinería de Dos Bocas, Tabasco. Afirma que no tiene ni participación en el Grupo Huerta Madre ganadora de la licitación ni tampoco tiene vela en la construcción de la refinería…Desde Palenque, Chiapas, y ya de salida hacia Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus adversarios a ’no comer ansias’ y esperar el 2021 y el 2022 para participar en los procesos electorales para renovar la Cámara de Diputados y la revocación del mandato. Esto en referencia a las caravanas automovilísticas en varias ciudades del país en demanda su salida de Palacio Nacional…

