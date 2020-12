PALACIO

Por Mario Díaz



Biden y AMLO



-Saludo a destiempo no enrareció la relación

-El tío Sam no tiene amigos solo socios comerciales

-E.U. necesita de México para frenar migración y drogas



POR supuesto que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos no tendría por qué empantanarse por un saludo tardío o a destiempo, cuando la vecindad y nexos comerciales entre ambos países requiere de cordialidad y entendimiento entre sus respectivos mandatarios.



En efecto, JOE BIDEN, quien se prepara para presidir el país más poderoso del planeta a partir del 20 de enero, necesita del apoyo de su vecino en la frontera sur, sin importar que sea una nación en desarrollo.

Tras la primera entrevista a través de la vía telefónica entre BIDEN y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se desprende que no sucederá absolutamente nada parecido a los vaticinios de los agoreros del desastre.



El país de las barras y las estrellas requiere del gobierno azteca para inhibir las caravanas de migrantes centroamericanos y, al mismo tiempo, para frenar el tráfico de estupefacientes a través de sus 3 mil kilómetros de frontera sur.



No obstante, con el argumento de la Doctrina Estrada y el artículo 89 Constitucional que establece la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, LÓPEZ OBRADOR prefirió no sumarse a la lista de jefes de Estado que felicitaron a JOE BIDEN luego de conocerse el resultado de la votación popular.



AMLO decidió esperar la decisión del Colegio Electoral-que representaba un mero trámite-para primero enviar una misiva diplomática y, posteriormente, la entrevista telefónica.



Obviamente, el huésped del Palacio Nacional fue objeto de duras críticas por su decisión de no felicitar a un competidor que llegó a la meta con amplio margen de ventaja de su más cercano perseguidor, y que solo esperaba la oficialización de los jueces. Si por alguna razón el árbitro del encuentro determinaba un cambio de resultado, tan simple como felicitar al triunfador oficial.



Además, desde otra óptica, como dice el dicho y dice bien, lo cortés no quita lo valiente. AMLO quiso verse valiente, lo que tal vez logró, pero al mismo tiempo, en perspectiva diferente, acaparó comentarios encontrados en lo que se refiere a la cortesía.



Como lo antes descrito ya forma parte del pasado, será por demás interesante conocer la reacción del gobierno del demócrata JOE BIDEN respecto a la solicitud mexicana en el sentido de solicitar la extradición de traficantes de armas detenidos o prófugos en la Unión Americana.



También, tema interesante sin duda alguna, es lo que concierne al apoyo a las entidades del sureste azteca y a los países centroamericanos como una medida para frenar la migración a los Estados Unidos, tomando en cuenta que los migrantes abandonan sus respectivos terruños por necesidad y no por gusto.



El nuevo tratado comercial entre Canadá, México y los Estados Unidos es un ingrediente más que podría constituirse en garante de una buena relación entre los gobiernos mexicano y estadounidense, sin olvidar, por supuesto, que tradicionalmente el tío Sam no tiene amigos sino socios comerciales.



En síntesis, tal vez le asista la razón al presidente LÓPEZ OBRADOR al definir como muy cordial la relación que mantendrá a partir del 20 de enero del año próximo con el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. De ser así, prácticamente se le estará dando vuelta a la hoja en el tema referente al saludo tardío o a destiempo.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Verdaderamente inútil (salvo el de demostrar el poder) es la colocación de ’filtros sanitarios’ en los puentes internacionales en esta ciudad fronteriza, con la finalidad-en teoría-de impedir que ciudadanos o residentes en los Estados Unidos ingresen a nuestro país contagiados con Covid-19.



Salvo las excepciones que confirman la regla, son mínimos los casos en que se obliga el retorno, y la gran mayoría son personas que mantienen un estatus migratorio que les permite cruzar libremente a ambos países.



Tan es así que CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, secretario estatal de Desarrollo Económico y ’comandante en jefe del operativo filtros’, decidió suspender las acciones y dejar el paso libre el viernes 25 de diciembre y el viernes 1 de enero, dizque porque son días feriados. Es decir, desde esa necia óptica, que en ambas fechas se ’inunde’ Matamoros de coronavirus, lo que es un indicativo claro de la poca seriedad de la acción sanitaria que la sociedad califica como ’no esencial’, dado el ínfimo resultado en materia de control del contagio.



Otro caso de incongruencia sanitaria es la instalación de una mini-feria en el estacionamiento del parque cultural Olímpico sin que se respete la sana distancia y en plena prohibición de actividades no esenciales.

¿Qué les pasará a nuestros ’genios sanitarios’?



II.-Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas desea una pronta y total recuperación del compañero JOSÉ ALFREDO OCHOA VALENZUELA, presidente del Colectivo de Reporteros Sonorenses de Hermosillo, A.C., cuya salud fue severamente afectada por la enfermedad del siglo.



P.D.-PALACIO desea y hace votos porque en esta Noche Buena y Navidad los atropelle la dicha y los haga mil pedazos la felicidad. Salud, bendiciones y…..¡salud!



