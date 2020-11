EU, rescate de la democracia

Entre las argucias legales del presidente Trump para retener la Casa Blanca, su desesperado intento por detener el conteo de votos emitidos por correo, y la serenidad del virtual ganador Joe Biden, zozobra la democracia estadunidense, otrora ejemplar en un país civilizado.

Aceptar el triunfo o la derrota es una actitud sensata y digna de un competidor que asume las reglas del juego, pero parece ser que eso no está en la agenda del acaudalado republicano que, ha advertido en repetidas ocasiones, no aceptará otro triunfo que no sea el de él.

Y a unas horas de que termine el conteo y se de a conocer al ganador, la Unión Americana se prepara para una previsible revuelta social acumulada por la discriminación racial y los atropellos policiacos a los ciudadanos en diversas ciudades estadunidenses.

No es deseable un desenlace de tales consecuencias, los Estados Unidos deben seguir siendo ejemplo de una sociedad civilizada, de lo contrario, los países en desarrollo o los continentes dominados en sus países por dictadores seguirán el ejemplo y la ley y la democracia sucumbirá en detrimento de la convivencia civilizada.



Guanajuato, plataforma mundial: Bravo Mena



El Representante del Gobierno de Guanajuato en la CDMX, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que esa entidad se posiciona con gran fuerza como plataforma económica de calidad mundial asociándose con actores de gran potencialidad, es confiable para la inversión, como lo acredita la instalación de Hannover Fairs México, lo que demuestra que es núcleo de transformación industrial y el gobernador Diego Sinhue buscará a la brevedad la proyección del estado en Europa para atraer más inversiones del Viejo Continente…Los gobernadores de Campeche, Carlos Miguel Aysa González –’por razones de agenda’-, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por estar afectada de covid, no acudieron a la reunión de mandatarios priistas con la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, y el líder nacional Alejandro Moreno. Sólo acudieron diez que acordaron trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal. Sin duda es un espaldarazo a la IV-T en momentos en que se desinfla el movimiento separatista de gobernadores panistas…El diputado presidente de la JUCOPO del Congreso Local de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, se reunió con comunidades forestales para respaldar su lucha en favor de un trato fiscal equitativo, tomando en cuenta una doble actividad: protegen los bosques e invierten para generar empleos, en tanto que el diputado del PT, César E. Morales Niño, pidió la revocación del mandato del alcalde (Morena) Oswaldo García Jarquín, por permitir la saturación de espacios públicos durante las festividades del Día de Muertos…De las muertes e infecciones por covid del personal médico no es posible determinar si fue en el hospital, en la clínica, en la calle o en reuniones privadas, aseguró el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, al indicar que la mayor parte del personal vulnerable fue enviado a casa al inicio de la contingencia, por lo que no se encontraban en el ejercicio de su actividad profesional…El presidente Trump cayó en su propia trampa, al impedir el ingreso del ex gobernador poblano Manuel Bartlet. Su experiencia en materia electoral pudo haber sido muy útil en estos momentos de tensión en la Unión Americana…



