EU: voto por voto

La apertura de casillas y el recuento de voto por voto para evitar antiguas prácticas del ratón loco o el carrusel, se pondrán en práctica en la Unión Americana para determinar al ganador de los comicios del 3 de noviembre, recursos que en nuestro país han sido superados con la nueva legalidad en el ejercicio democrático.

De esta manera, nuestro poderoso vecino país del norte da un vuelco a su otra ejemplar democracia para inscribirse en los países menos desarrollados cuyos actores políticos recurren a artimañas para violentar la voluntad ciudadana e imponerse por encima del interés mayoritario.

Desde luego que esto no es nada ejemplar ni aleccionador, pues esas mismas prácticas ya superadas por la civilización no deberían volver jamás y el electorado debería tener la certeza de que su voto es respetado y su decisión sobre el programa o partido es respetado y el elegido deberá gobernar conforme a sus intereses.

Lo deseable es que los EU no entren en una etapa de desestabilización política y queden a disposición de las potencias que desean entrar, o ya entraron, para vulnerar su sistema democrático y el mundo quede en manos de los que sirven a otros intereses, menos el de los electores.



TURBULENCIAS



ISSSTE, pionera en AL en tratamiento de cáncer infantil



El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, inauguró la ampliación de los servicios de Hematología y Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional ’20 de Noviembre’, la cual crecerá más del 100 por ciento su capacidad, lo que convierte a la institución en pionera de América Latina en tratamiento de cáncer infantil, cumpliendo con la prioridad del Gobierno de México…Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell advirtió a la población que las pruebas clínicas que diversos laboratorios realizarán en distintas partes del país para la elaboración de la vacuna contra covid-19, de ninguna manera es una aplicación adelantada, sino experimental que los conduzca a la certeza de que es efectiva para combatir el virus…El caso del ex canciller y ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, puede derivar en un litigio legal que dure años, dada la protección política con la que cuenta el ex funcionario que impedirá que la justicia llegue hasta esos niveles…Cuando se dirigía a una reunión sobre seguridad en los límites de Oaxaca y Guerrero, el director de Seguridad Pública de la primera entidad, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, cerca del poblado de Mazatlán, en las goteras de Chilpancingo, fue atacado por policías de Seguridad Pública del estado anfitrión que comanda Daniel Portillo Menchaca. No se sabe cuál fue la razón, no obstante que los guerrerenses estaban notificados de la presencia del jefe policiaco… El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, reitera la disponibilidad de diálogo y compromiso de seguir la atención a los planteamientos de la comunidad normalista, los cuales se han revisado en mesas de trabajo, por lo que hace un llamado a las y los estudiantes a conducirse con civilidad. La Directiva del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), está facultada para atender y resolver los temas que están en el ámbito interno de esa Institución Educativa. El IEEPO, respetuoso de dichas instancias, garantizará la toma de acuerdos en beneficio de la comunidad normalista, con estricto apego a la legalidad, con el propósito de que continúen sus estudios y se preparen como futuros profesionistas de la educación. Al respecto, el jefe de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, precisó que de manera puntual se atienden los diversos planteamientos formulados por un grupo de estudiantes, específicamente de la Licenciatura en Educación Física del CRENO…



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista