E.U. y Rusia en pie de guerra por Maduro

Por los antecedentes que existen, Nicolás Maduro cuenta con el apoyo militar de Rusia que desde Febrero del año pasado 2019 con su aprobación, construyó una base Aereo Naval en territorio de Venezuela, en la Isla Orchila, a 145 millas náuticas de sus costas.

Es obvio que el apoyo del gobierno del Presidente Putin a Maduro es porque no quiere que Rusia pierda el ilimitado suministro de petróleo venezolano que recibe.



Si cae Maduro, ya sea que dimita como Presidente o si es capturado por EU, en automático se le cortaría a Rusia la ventajosa entrega del petróleo de Venezuela lo cual sería altamente perjudicial para mantener su fuerza energética y su economía se vería seriamente afectada, máxime en éstos tiempos que mantiene «una guerra petrolera» por producción y precios con Arabia Saudita, conflicto en que también anda Estados Unidos.



Aquí en el video te darás cuenta del poderío con que se enfrentarán las tropas norteamericanas si se desatara una atroz «guerra caliente».

Sus consecuencias serían incalculables no solo para las partes en conflicto, sino para los demás países latinoamericanos si es que el Presidente Trump cumple su amenaza de invadir Venezuela para arrestar a Maduro (por quien la DEA ofrece 10 millones de Dls.por su captura) acusándolo de ser narcoterrorista y enemigo de Estados Unidos.



Aquí en este video aparece el mandatario de EU con parte de su gabinete aprobando con su presencia, anuncio que su Comandante Miltar hace sobre la decisión de invadir Venezuela y capturar a Maduro, si este no renuncia a la Presidencia. La operación es similar a la ejecutada con la aprehensión de Antonio Noriega hecha en Panamá con «una miniinvasión».

También aquí se presentan diversos videos de la poderosa Flota que ya navega transportando varios miles de soldados quienes para cumplir la órden aprobada, serían apoyados con misiles y aviones de combate que despegarían del gigantesco portaviones que forma parte del enorme convoy naval.



