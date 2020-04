Eugenio Derbez regaña a Aislinn por posar sin ropa: "Un poco de pudor"

Aislinn Derbez anunció un nuevo proyecto y lo celebró con una foto sin ropa en redes sociales, entre las reacciones de sus amigos y seguidores, su papá Eugenio Derbéz la regañó por presumir su foto haciendo topless.



De acuerdo con Soy Carmín, Eugenio Derbez le hizo una "escenita" a su hija Aislinn Derbez y reaccionó aún más celoso que Mauricio Ochmann a una sensual foto que publicó la actriz en su cuenta de Instagram.



Aslinn Derbez presumió una foto muy artística que le editó la artista Lucia Dami, pero desató una "mala" reacción de Eugenio Derbez porque su hija aparece sin ropa y en los comentarios le escribió:



"Mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semi encuerada en Instagram", Aislinn ya sabía cómo reaccionaria Eugenio con su atrevida foto.



La actriz de "La Casa de las Flores" aprovechó su atractiva publicación para llamar la atención de sus fans y contarles que está trabajando en un nuevo proyecto. Se trata de su nuevo podcast donde hablará con profesionales para orientar al público sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc.



"Nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. ¿Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas?", escribió Aislinn.



La buena noticia y su artística foto en topless reabsó los 700 mil "Me Gusta", fans y amigos la felicitaran y "chulearon" su foto, excepto su papá pues bien sabía Aislinn que la regañaría por aparecer semidesnuda.



¡¡¡Por Dios!!! ¡Un poco de pudor! Si necesitas dinero para comprarte ropa, ¡yo te presto! ¿De qué sirvió la educación que te di?, manifestó en la publicación Eugenio Derbez.



El nuevo podcast de Aislin Derbez se estrenará el próximo 23 de abril y podrás escucharlo en el sitio web lamagia_delcaos.com.