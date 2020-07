Eugenio Derbez revela con quién fue su primera vez

Eugenio Derbez es uno de los actores, comediantes y productores más exitosos de México, quien en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por lo que publica en redes sociales. Pero en esta ocasión, su hijo Vadhir Derbez publicó un video en el que Eugenio revela con quién su primera relación sexual durante una charla entre padre e hijo.



El actor y cantante Vadhir Derbez dio a conocer en su canal de YouTube un clip en el que va al supermercado con Eugenio Derbez, por lo que aprovechó para preguntarle a su padre algunos secretos íntimos de su juventud.



Eugenio Derbez recordó que en su adolescencia siempre fue muy tímido y confesó que siempre ha sido muy malo para ligar a diferencia de Vadhir, quien constantemente rompe corazones.



"Yo pésimo, el peor ligador, yo anduve con con pura gente que me tiró la onda a mí, yo era incapaz de tirarle la onda a alguien, yo acabe andando con puras chavas que me tiraban la onda (…) Alessandra sí pero eso porque fue mutuo porque luego luego vi que hubo entrada pero así una chava que ni me volteara a ver o que se hiciera la difícil no había manera, ya era descartada", mencionó Eugenio.



Por lo que Vadhir Derbez se sorprendió y le preguntó a qué edad había perdido su virginidad. "Hasta los 21 por lo mismo", dijo Eugenio refiriéndose a que es muy malo para conquistar mujeres.

Por lo que afirmó que su primera vez fue con la mamá de Aislinn Derbez. "La mamá de Aislinn fue…era todo concentrado, todo el tiempo que perdí", dijo el comediante entre risas.



Derbez indicó que era difícil hablar con sus padres sobre relaciones sexuales. "Mi papá me llevaba 45 años y era de la vieja guardia, entonces mi papá jamás habló conmigo de sexo ni de nada, cero, prohibido, tabú en mi casa, entonces mi pobre madre se las ingeniaba para hablar conmigo de esas cosas y tampoco era muy hábil que digamos", destacó.