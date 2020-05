Europeos visitan playas en el primer fin de semana sin cuarentena estricta

www.guerrerohabla.com



Unión Europea. Mayo 24, 2020.-Tanto en Europa como en Estados Unidos, los ciudadanos tomaron el sol en el primer fin luego de que se relajaron las medidas de confinamiento.

Aprovechando el primer fin de semana en el que se relajaron las medidas de confinamiento implementadas por la pandemia de coronavirus, los ciudadanos europeos decidieron salir a tomar el sol.



Por ejemplo, en París, los ciudadanos tomaron el sol a lo largo de los terraplenes del río Sena y descansaron en los bordes del Jardín de las Tullerías. En algunos lugares respetaban el distanciamiento social, mientras que en otros ignoraban el uso de mascarillas.



Mientras tanto, los gobiernos buscan acuerdos para salvaguardar la temporada turística de verano.



A pesar de la flexibilidad en las medidas, el virus aún representa una amenaza que ha cobrado la vida de más de 343 mil personas; 97 mil 781 en Estados Unidos, y en Europa 169 mil.



Por su parte, Donald Trump pidió a los estados reducir las medidas de confinamiento. Las peticiones del presidente contrastan con la realidad impresa por The New York Times, periódico que, el día de hoy publicó una portada aludiendo a los casi cien mil muertos por coronavirus en el país.



En tanto, naciones de Europa como Alemania y Francia planean abrir sus fronteras para viajes europeos a mediados de junio, sin embargo, aún no se tiene fecha para viajes internacionales.



En el caso de España, no tendrá viajes internacionales hasta julio. Francia permitirá la entrada de trabajadores migrantes y familiares de otros países europeos, sin embargo, pedirá los procedentes de Gran Bretaña y España una cuarentena voluntaria de 14 días. Italia abrirá sus fronteras regionales e internacionales el 3 de junio, todo ello para impulsar su turismo.

