Eva Bustamante Venegas,  asume compromiso para regularizar el servicio de agua potable ante vecinos de la Candelaria

Tepetlaoxtoc, Méx., a 5 de mayo del 2021.- Al realizar su actividad proselitista por la comunidad de la Candelaria perteneciente al municipio de Tepetlaoxtoc, Eva Bustamante Venegas, escuchó de sus vecinos las dos principales demandas de la comuna.



Los pobladores de la Candelaria, expresaron a la candidata de Morena a la presidencia municipal por la Coalición Juntos Hacemos Historia, Eva Bustamante Venegas, la necesidad de construir un Salón de Usos Múltiples, así cómo la regularización del servicio de agua potable.



Al respecto y tras señalar que durante su gestión al frente de la administración municipal, Bustamante Venegas, recordó que se ha realizado un buen trabajo, aunque con algunos pendientes por hacer, derivado por la pandemia por el Covid-19.



"Dos años y medio no han sido suficientes para concluir todos los compromisos en beneficio de la sociedad, necesitamos un gobierno que garantice la continuidad", indicó la aspirante a la presidencia municipal de Tepetlaoxtoc, Eva Bustamante Venegas.



Al respecto, lamentó que sus adversarios políticos, tras no dar la cara al electorado, se dediquen a descalificar el actuar gubernamental, "pero MORENA está enfocado en construir propuestas y trabajar para el beneficio de la sociedad, no de unos cuantos como sus opositores", advirtió.



Por lo anterior, convocó a los habitantes de la comunidad de la Candelaria, para que le brinden su confianza y el próximo 6 de junio, voten por Morena y así atender una vez ganada la elección, las necesidades de la ciudadanía.



Finalmente, resulta importante señalar que la aspirante a la alcaldía de Tepetlaoxtoc por la Coalición Juntos Hacemos Historia, compuesta por Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, en compañía de integrantes de su planilla, recorrió dicha comunidad visitando diversos comercios, como restaurantes, tiendas y artesanos de cerámica.