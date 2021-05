’Evelyn será la mejor gobernadora en la historia de Guerrero’, afirma Félix Salgado

"Evelyn Salgado Pineda será la mejor gobernadora que haya tenido Guerrero", afirmó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio.



Este viernes, el legislador acompañó la gira proselitista por los municipios de Taxco de Alarcón y Buenavista de Cuellar.



Afirmó que el triunfo de Evelyn Salgado es inminente, porque el pueblo de Guerrero ya lo decidió.



Sin embargo, subrayó que los votos de la mayoría de los ciudadanos no serán suficientes para ganar, si no se cuenta con una estructura que cuide las casillas y defienda los sufragios a favor de Morena.



"Nada más hay que cuidar bien las casillas, la campaña ya está hecha, ya nos la hicieron, está hasta arriba la candidata a gobernadora, va a ganar Morena pero no hay que confiarnos (...), hay que tener los representantes de casilla registrados y capacitados", expuso.



Por ello, llamó a las coordinaciones municipales de Morena a terminar la estructura electoral antes del 16 de mayo, fecha límite para registrarlos ante los órganos electorales.



Salgado Macedonio afirmó que los representantes de casilla son "los soldados y soldaderas" que defenderán la democracia.



"Más que rollo, eso es lo que yo les quiero pedir, que cuidemos bien las casillas porque vamos a ganar como nunca en la historia de Guerrero, ahora habrá un gobierno de izquierda", sentenció.



El senador morenista también llamó a los guerrerenses a votar solamente por Morena, para garantizar que el proyecto de la Cuarta Transformación se afiance en Guerrero.



De la candidata Evelyn Salgado Pineda, afirmó que cuenta con la capacidad necesaria para gobernar Guerrero.



"Evelyn es inteligente, joven, es mujer y es mejor que yo, va a ser la mejor gobernadora que haya tenido Guerrero, va a ayudar a los más pobres y a los campesinos", aseveró Salgado Macedonio.



Además, dijo que Salgado Pineda tendrá la mejor coordinación con los alcaldes y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que las obras, los programas y los presupuestos verdaderamente lleguen a los guerrerenses.



En su discurso, Félix Salgado Macedonio arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancias que cancelaron su registro como candidato de Morena a gobernador.



"Yo la verdad la traigo contra el INE y la traigo contra el TEPJF", expresó en el mitin de Taxco.



En Buenavista de Cuellar aseveró que "el INE y el TEPJF se amarraron" para quitarle la candidatura.



"Lo ordenó (el ex presidente de la República) Carlos Salinas, el mero jefe de la mafia", acusó.



Por ello, aseguró que el INE tendrá que desaparecer "por chapucero, por tramposo y porque ya no le sirve al pueblo".



Sostuvo que las elecciones las tienen que organizar ciudadanos confiables, no instituciones corruptas.



"Esta será la última elección que organice el INE, porque lo vamos a mandar al rancho de Andrés Manuel (La Chingada)", sentenció.



Durante la gira proselitista por Taxco y Buenavista de Cuellar contaron con el acompañamiento de José Manuel Zamacona, vocalista de Los Yonics.



Félix Salgado reveló que el INE le advirtió que, si Zamacona canta alguna canción durante los mítines, le fiscalizarán 400 mil pesos por cada aparición.



Esto a pesar de que Zamacona ya aclaró que no está cobrando un solo peso y que su acompañamiento es por amistad.



"Aún así el INE sigue diciendo que si canta Zamacona en un mitin nos lo va a contabilizar en 400 mil pesos... ¡Sale caro Zamacona!", se quejó Salgado Macedonio.