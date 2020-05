Eventos deportivos en CDMX regresarán con semáforo naranja y a puerta cerrada

Entre julio y agosto, cuando la Ciudad de México llegue a la fase naranja del semáforo de la epidemia de coronavirus, se podrían realizar eventos deportivos sin público, así como una transmisión del evento, adelantaron autoridades capitalinas.



Como se ha realizado en Europa, la intención será realizar pruebas de coronavirus a los atletas antes del evento para corroborar su salud y evitar el contagio durante la actividad, además que no habría acceso al público, detalló la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.



’Estamos en comunicación con la Liga, con la Federación de futbol para trabajar en ello. Ellos también sus propios protocolos, ya que no sólo juegan en el la Ciudad de México’, detalló en conferencia de prensa virtual.



Sin embargo, la Liga MX confirmó hoy la cancelación del torneo Clausura 2020 y descartó que se haya elegido a un ganador de la misma.



En tanto, las actividades culturales y museos podrían reabrir cuando se llegue a la fase amarilla o verde, a partir de septiembre, aunque todavía no es un hecho debido a que se debe analizar el comportamiento de la pandemia, subrayó Sheinbaum.



’Por el momento no podemos generar una expectativa en ese sentido’, sentenció.



