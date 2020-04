Eventuales medidas, realiza gobierno nayarita por la contingencia del COVID-19

En Nayarit, se han realizado análisis de casos de Coronavirus y han salido negativos, por lo que no hay que bajar la guardia, hoy estoy seguro que los nayaritas volveremos a sacar la casta y ahora con el tema de responsabilidad, todos tenemos que sacrificar varias cosas en los próximos días, aseguró en su ya tradicional conferencia matutina, el mandatario nayarita Antonio Echevarría García.



Expresó, conjuntamente, que no hay que entrar en pánico, en miedo, no hay que hacer rumores, no hay que hacer mitotes, tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que hacer para así tratar de detener esta pandemia que está azotando al mundo entero.



Por su parte, el Secretario de Salud estatal, Raúl López, dijo que ’se adelantó la fase de contingencia de la uno a la dos, por eso la suspensión de eventos masivos, entre ellos la Feria; también, van apoyarse en la Policía Estatal para entregar panfletos de información, dando las mismas recomendaciones: lavado de manos, el uso de gel y no estarse frotando la cara, otra es que si algún paciente presentara sintomatología, más, los que han estado en el área de Europa, Estados Unidos o Asia, por favor presentarse para que los chequen; si hay un paciente que haya viajado tiene que estar en su casa 14 días, en cuarentena y si empezara a presentar fiebre, tos favor de hacer un llamado al 01 800 para que acudan a realizarle los análisis necesarios’.



Con respecto a las acciones implementadas por la Secretaría de Turismo, el gobernador señaló ’hay ciertas normas que se deben de hacer en centros nocturnos; inclusive vamos a gestionar, hoy en la mañana estuvimos en el aeropuerto Amado Nervo, supervisando personalmente la llegada de Aeromar México -Tepic, y el de Tijuana -Tepic, donde le vamos a pedir a la aerolínea Volaris, con todo respeto, que nos ayuda a cancelar este vuelo, porque desgraciadamente el país vecino está en fase tres, y debemos de protegernos, mi responsabilidad es ver por el millón trescientos de nayaritas y tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para proteger la salud de los nayaritas’.



Fue así que el Gobernador Echevarría García, le encargó a la Secretaria de Turismo, Cecilia Llanos, que empiece a hacer la gestión correspondiente ’y en lo que pasa esta contingencia el vuelo vuelva a funcionar; en el tema de los centros nocturno por lo pronto no se puede abrir ninguno. Hay que cuidar a los jóvenes que van a divertirse como son centros de diversión y ahorita estamos en un tema meramente de responsabilidad, se cerraran todos los centros nocturnos hasta nuevo aviso’.



La Secretaría de Turismo solicitará a empresarios: evitar la cercanía entre las mesas de comensales, fomentar el uso de comida a domicilio, contar con gel antibacterial, sanitizar los espacios cada 20 0 30 minutos, mantener limpia, perillas, pasadores, apagadores, pasamanos, áreas de uso común, se mantendrá un programa de mayor frecuencia de limpieza, entre otros.



En el tema de Educación Pública, ya se dio la instrucción de que ’a partir del día 20 de este mes se suspenden clases al 20 de abril, no son vacaciones, es una medida de prevención, es decir, que estemos en nuestras casitas, tratar de salir lo menos posible’.



Arturo Robles, Secretario de Educación Pública, manifestó que se instala el filtro de corresponsabilidades por parte de los padres de familia donde éstos deben de señalar que sus hijos no presentan síntomas de tos seca, dolor de cabeza o fiebre. Al interior de la escuela se implementa el segundo filtro por parte de docentes y administrativos los cuales se encarguen de cerciorarse de que los estudiantes no presenten ningún síntoma participación social al interior de las escuelas y los maestros. Establecerá un sistema de educación a distancia electrónica digital para la recuperación de contenidos aprendizaje.



Las acciones que tomará el gobierno estatal, - argumentó el mandatario-serán la suspensión de giras, recorridos, eventos públicos considerables, así como cancelar cualquier evento de determinada cantidad de personas. También abrir la posibilidad de trabajo en línea para personal de gobierno en áreas donde haya demasiado y adicional mucho público’.



Para ser posible lo anterior el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano, se coordinará con líderes sindicales, ’porque también se meten en un problema con sus hijos, y llegar a un mejor acuerdo, ya sea algún calendario, pero no podemos dejar sin servicios al pueblo, es un llamado que les hago a los líderes sindicales, a todos que lleguen a un mejor acuerdo’, reveló el gobernador.