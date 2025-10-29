Evita errores al adquirir un terreno, gobierno del EdoMéx te orienta para realizar una compra segura

A través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social se brinda asesoría sobre el tema

Evita errores al adquirir un terreno, gobierno del EdoMéx te orienta para realizar una compra segura
Gobierno
Octubre 29, 2025 11:07 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

SAN ANTONIO LA ISLA, Estado de México.– Con el propósito de prevenir que las familias mexiquenses arriesguen su patrimonio o se encuentren en situación de incertidumbre durante el proceso de adquisición de un terreno o vivienda, el Gobierno del Estado de México brinda asesoría a la ciudadanía.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), recomienda revisar que se cumplan las siguientes situaciones para no comprometer la seguridad jurídica y económica:

• Realizar la compraventa ante un notario público. Es la figura legal que otorga seguridad jurídica y certeza en la compra de inmuebles.
• Comprar a quien cuenta con un título de propiedad inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
• No comprar un terreno ejidal o comunal. Estos terrenos están sujetos a normas que no los hacen propicios para desarrollo habitacional.
• No comprar a través de intermediarios. Se recomienda comprar directamente al propietario o su representante legal debidamente acreditado con un poder para evitar fraudes.
• Verificar condiciones de riesgo o usos de suelo. Se recomienda acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano municipal para verificar que el terreno no esté en zona de riesgo, es decir, cerca de laderas, paso de cuerpos hídricos o zonas protegidas. En esas oficinas municipales se solicitará el tipo de uso de suelo del sitio para saber si es de uso habitacional.

El Imevis pone a disposición de la ciudadanía interesada en asesoría y orientación sobre la adquisición de terrenos y viviendas, la línea telefónica 55 5373 6665.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Evita errores al adquirir un terreno, gobierno del EdoMéx te orienta para realizar una compra segura

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.